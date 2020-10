Myllyn Parhaan jouluinen valotaideteos ilahduttaa vuoden pimeintä aikaa

Leikkisä videomäppäys herättää Hyvinkään kirjaston seinän eloon. Teos on osa Hyvinkään Halo -valotapahtumaa.

Hyvinkään Halo -valotapahtuma valaisee Hyvinkäätä viiden päivän ajan 28.10.–1.11. Toista kertaa järjestettävässä tapahtumassa on panostettu erityisesti erilaisten ulkokohteiden, kuten rakennusten valaisuun. Kaupungin paraatipaikalla, kirjaston julkisivussa on nähtävillä Myllyn Parhaan jouluaiheinen valotaideteos.



Paistan ja parhaat maistan -teos muistuttaa toivosta, lämmöstä ja joulun leikkisyydestä. 12-metrinen videoteos on toteutettu videomäppäys-tekniikalla, jossa projisoitu kuva heijastetaan rakennuksen julkisivuun. Projisoinnin avulla luodaan illuusio syvyydestä ja tuodaan digitaalinen maailma käsinkosketeltavaksi. Teoksen on toteuttanut Sun Effects.



“Teoksen tarkoitus on ennen kaikkea tuoda iloa ihmisten arkeen etenkin näin pitkän ja raskaan vuoden jälkeen. Se on varmasti leikkimielisyytensä vuoksi erityisesti perheen pienimpien mieleen”, tekijät kommentoivat.



Myllyn Parhaan markkinointijohtaja Johanna Kemppisen mukaan valoteos muistuttaa siitä, että joulu tulee, vaikka elämmekin keskellä poikkeuksellista aikaa. On jotakin, mitä odottaa yhdessä.



”Tapahtumia ei ole juurikaan viime aikoina voinut järjestää, mutta ihmiset kaipaavat piristystä. Ulkona järjestettävä valotapahtuma on turvallinen, kiva ja lämmin tapa ilahduttaa kaupunkilaisia ja muistuttaa joulusta ja yhdessä tekemisestä”, hän sanoo.



Reittiin ja teoksiin voi tutustua tarkemmin täällä.



Sun Effects on mukana keskustelemassa valotaiteesta taiteilijapaneelissa, joka järjestetään perjantaina 30.10. kello 18.00–19.30 Hyvinkään taidemuseossa. Keskustelua voi seurata striimin kautta täältä.



Hyvinkään Halo -valotaidetapahtuma 28.10.–1.11.2020. Teokset ovat esillä joka päivä kello 18.00–22.00. Tapahtuman järjestää Hyvinkään Yrittäjät, Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään kaupunkiyhdistys yhdessä paikallisten yritysten kanssa.