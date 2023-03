Myllyojan siltaa korjataan Pöytyällä maantiellä 2250 (Kirkkotie)

Täydentäviä pohjatutkimuksia Ernholmantie-Prostvikin väliselle jalankulku- ja pyöräilyväylälle 7.3.2023 08:09:59 EET | Tiedote

Tiesuunnittelun yhteydessä on todettu, että maastossa on tarpeen tehdä täydentäviä pohjatutkimuksia. Pohjatutkimusten tarkoituksena on tarkentaa alueen maaperän tietoja suunnitteluratkaisuiden lähtötiedoiksi. Tutkimusten tekeminen maastossa tehdään maalis-huhtikuun 2023 aikana. Pohjatutkimuksista ei aiheudu haittaa liikenteelle.