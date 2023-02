Myöhempien kesien jumalat / Los dioses de los veranos ulteriores kiertueella Chilessä

Väriä elämään! -taidenäyttely Kulttuurikulmassa helmikuussa 2023 6.2.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Helmikuussa Kulttuurikulmassa on esillä kuvataiteilija ja taidekasvattaja Maarit Myllysen vetämien Väriä elämään -kurssien osallistujien töitä. Kursseja on järjestetty useamman kerran, mutta niiden aikana tehtyjä töitä on nyt ensi kertaa julkisesti nähtävillä. Osa näyttelyn teoksista on myös myynnissä.