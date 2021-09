Myös koronarokotteen toisen annoksen saa nyt Helsingin rokotuspisteiltä ilman ajanvarausta

Perhehoito on joukkuelaji - Tervetuloa webinaariin 16.9.! 7.9.2021 11:16:20 EEST | Tiedote

Helsingin, Espoon ja Vantaan perhehoidot ovat jälleen mukana Perhehoitoliiton jokasyksyisessä Ajoissa Kotiin-kampanjassa. Kaupungit järjestävät webinaarin tuki-, vastaanotto- ja sijaisperhetoiminnasta kiinnostuneille torstaina 16.9. klo 17.30. Tänä vuonna kampanjan teemana on ”Perhehoito on joukkuelaji” ja kampanjaa suojelee jalkapallotähti Joona Toivio. Perhehoito on joukkuelaji, jossa lapsen, vanhempien, perhehoitajan ja viranomaisten yhteispelillä varmistetaan lapsen paras. Mutkikkaassakin tilanteessa yhteistyöllä ja yhteisillä sopimuksilla päästään hyvään lopputulokseen. ”Poikkeustilanteesta huolimatta avuntarve ei ole vähentynyt. Itse asiassa korona-aika kärjisti perheiden ongelmatilanteita. Kaipaamme kipeästi perheitä, jotka olisivat valmiita auttamaan näitä apua tarvitsevia lapsia ja nuoria. Yhdessä ja yhteistyöllä pääsemme tämän vaikean ajan yli. Poikkeustilanteesta huolimatta sijaisperheiden valmennuksia on järjestetty, ja lapsia on sijoitettu perheisiin kuten tavallisesti. Ta