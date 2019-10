Myös sisäilmasta sairastumisen vuoksi kodittomilla on oikeus asuntoon

Homepakolaiset ry muistuttaa asunnottomien yönä, että moni suomalainen on sisäilmasta sairastumisen vuoksi vailla kotia. Sisäilmaongelmien vuoksi sopivaa asuntoa etsivät eivät monesti näy asunnottomuustilastoissa, sillä monella on virallisesti koti, jossa elämistä terveyssyyt kuitenkin rajoittavat. Yhdistys toivoo, että sisäilmakodittomien määrä Suomessa selvitetään ja ryhmälle suunnattua rakentamista aletaan kehittää pian.

Sisäilmasta sairastuminen voi tehdä sopivan kodin löytämisestä vaikeaa. Sisäilmasairastumisen vuoksi asuntohaasteiden kanssa kamppaileville ei ole toistaiseksi tarjolla lainkaan palveluja eikä heille soveltuvaa asuntotuotantoa tueta. Homepakolaiset-yhdistys toivoo, että tämä ryhmä huomioidaan pian asunnottomuuspolitiikassa käytännön toimin.



Mistä on kyse?



Osa sisäilmasta sairastuneista on akuutisti kotia vailla oman kodin paljastuttua homeasunnoksi. Tämä joukko selviää uuteen alkuun yleensä yhdellä muutolla. Osa kuitenkin sairastuu sisäilmaongelmista vakavammin. Heillä elimistö on pysyvämmin vaurioitunut ja keho reagoi normaalia herkemmin esimerkiksi rakennusten kosteusvauroihin ja rakennusmateriaaleista vapautuviin kemikaaleihin. Oireet voivat olla hankalia ja vaikuttaa merkittävästi arkielämään ja toimintakykyyn.

Juuri tämä ryhmä tarvitsee apua kodin löytämiseen silloin, kun he eivät kohtuullisin ponnistuksin löydä asuntoa tavallisesta rakennuskannasta.

Homepakolaiset ry:n toiminnanjohtaja Katja Pulkkinen kertoo, että moni elää pitkittyneessä muuttokierteessä etsien asuntoa, jossa voisi elää sairastumatta. "Osalla sisäilmakodittomista on asunto, jossa he kuitenkaan eivät voi asua tai jossa asuessaan he voivat hyvin huonosti. Vuosia jatkuva muuttaminen asunnosta toiseen on tavallista. Pieni osa asuu myös teltoissa, parvekkeilla tai on muuttanut ulkomaille joko pysyvästi tai väliaikaisesti.”



Koti on tärkeä osa ihmisen identiteettiä ja paikka, jossa rauhoitutaan ja palaudutaan.



"Jos oma koti sairastuttaa vakavasti ja sieltä täytyy terveenä pysyäkseen päästä pois, ei kodin määritelmä täyty. Tällaiset tilanteet ovat kuluttavia ja estävät normaalin arjen elämisen”, Pulkkinen sanoo.

Pitkittynyt ja hankala asuntotilanne kuormittaa ja vaikuttaa myös työelämässä jaksamiseen. ”Moni on yrittänyt vuosia löytää itselleen sopivaa asuntoa. Osa sisäilmasta sairastuneista on työkyvyttömiä tai uhkaa pudota työelämästä juuri ratkaisemattoman, pitkittyneen asuntotilanteensa vuoksi,” Pulkkinen kuvaa.

Hallitusohjelmassa mainitun selvityksen on tähdättävä ihmisoikeuksien toteutumiseen

Tällä hallituskaudella sisäilmasta sairastuneiden asuntotilanne on ensi kertaa koskaan hallitusohjelmassa. Hallituskaudella on tarkoitus tehdä selvitys siitä, voiko valtio tukea sisäilmasta sairastuneille suunnattua rakentamista.

Homepakolaiset ry toivoo, että selvitys toteutetaan aiheeseen perehtyen ja asiantuntevasti. Selvityksessä kannattaisi selvittää sisäilmakodittomien määrää, heidän tilanteitaan ja tarpeitaan sekä pohtia erilaisia mahdollisuuksia kehittää sellaista rakentamista, joka sopii homeille ja rakennusmateriaalien kemikaaleille herkistyneille ihmisille.

”Asunto on osa ihmisoikeuksia ja jokaisen perusoikeus. Sisäilmasta sairastuneiden kohdalla nämä oikeudet eivät Suomessa toteudu. Tilannetta ei voi ohittaa, vaan siihen täytyy ja siihen on mahdollista kehittää ratkaisuja,” Pulkkinen sanoo.



Asunnottomien yötä vietetään vuosittain YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä, joka on tänä vuonna 17.10. Tapahtumaa koordinoi Asunnottomien yö -kansalaisliike.



