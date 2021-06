Myrkur Suomeen joulukuussa

Arch Enemy ja Behemoth Helsinkiin marraskuussa 2021 30.11.2020 18:00:00 EET | Tiedote

Ruotsalainen metallijätti Arch Enemy ja black metallin uudelle tasolle nostanut puolalainen Behemoth saapuvat Helsingin jäähallin Black Boxiin 3. marraskuuta 2021. The European Siege 2021 -kiertueen täydentävät Englannin legendaarinen kuolonmetalliryhmä Carcass sekä melodista metallia työstävä amerikkalainen Unto Others. Konsertin lipunmyynti käynnistyy Tiketissä ja Lippu.fi:ssä keskiviikkona 2.12.2020 klo 11. 90-luvun puolivälissä perustettu Arch Enemy lukeutuu melodisen death metallin ehdottomaan kärkikastiin. Bändillä on takana 10 studioalbumia, ja yhtyeen vokalisti Alissa White-Gluz on metallikentän vakuuttavimpia keulahahmoja. Puolalaisen Behemothin uskomattoman tarkka soitto yhdistettynä loppuun asti hiottuun teatraalisuuteen on nostanut yhtyeen maailman eturivin metalliaktien joukkoon. Behemothin lähes 30-vuotisen uran aikana bändin ulosantiin on nivoutunut puhtaan black metallin lisäksi runsaasti death metal -vaikutteita sekä ripaus Lähi-idän mystiikkaa. Kiertueen muut esiintyj