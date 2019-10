Mysteerion äärellä - multimediasta maalaukseen

Kuntsin modernin taiteen museossa Vaasassa syyskauden aloittava Marita Liulian Mysterium-näyttely esittelee laaja-alaisen taiteilijan viimeisimpiä teoksia. Erityisesti maalaukset ovat saaneet entistä enemmän tilaa taiteilijan työskentelyssä, vaikka hän on tullut tunnetuksi nimenomaan monialaisesta eri taiteenlajeja yhdistävästä ja poikkitaiteellisesta tuotannostaan. Näyttely on esillä 19.10.2019-2.2.2020.

Ensimmäistä kertaa Suomessa nähdään kokonaisuudessaan esimerkiksi Tokio-paviljonki, joka oli esillä tammikuussa 2019 Spiral Wacoal Art Centerissä Japanissa. Taiteilijan työ on alati muuntuva mysteerio; sen sisältämä aines ei koostu mitattavissa olevista aineksista, vaan muotoutuu aina ainutkertaisena. Erityisesti maalaustaiteen osalta mysteerio voi olla myös käynnissä oleva prosessi, joka konkretisoituu Tokio-paviljongin äärellä: Japanissa taiteilija työsti sitä yleisön läsnäollessa ja osin yleisön kanssa prosessin saadessa jatkoa myös Vaasassa. Tilalliseksi maalausinstallaatioksi ulottuva teos muotoutuu siten yhä näyttelyn aikana.

Uusinta maalaustuotantoa edustavat niin ikään Sailing Through Fireworks (2019) ja First Snow (2017) molemmat vuoropuhelussa sekä maalaustaiteen että luonnonilmiöiden välillä. Liulia tuo mysteeriinsä mukaan maan, veden, tulen ja ilman lisäksi elementtejä myös metallista ja puusta. Keskeistä on myös se, että itämainen ja länsimainen ajattelu ja aines sulautuvat yhteen taiteilijan tuotannossa. Suurikokoinen Garden (2018) edustaa taiteilijan kokeellista tapaa työstää materiaalia, joka ei noudata kaikkia maalaustaiteen sääntöjä, vaan etsiytyy tuntemattoman äärelle.

Näyttely esittelee maalarin lisäksi Liulian myös liikkuvan kuvan taitajana teoksillaan Swan Song (2017) ja Return of Goddess (2016), missä yhteistyö tanssitaiteilijoiden, muusikoiden, esiintyjien kanssa tuo esiin taiteilijan monialaisuutta. Teea (2016) toimii puolestaan liikkuvan kuvan intiiminä jatkeena valokuvasarjaan Koralliomakuva (2015), jossa taiteilija yhtäältä piiloutuu katseelta ja toisaalta asettuu nähtäväksi kaksoismerkityksellisesti tekijänä ja kohteena.

Näyttelyä täydentää uusi dokumentaarinen filmi Mysterium, joka on tänä vuonna valmistunut kuvaamaan ja kertomaan Marita Liulian taiteellisesta työstä ja toimii mysteeriota purkavana henkilökuvana taiteilijasta. Taiteilijan sanoin:

”Mysterium tarkoittaa minulle arvoituksellisuutta, salaisuutta, hämmentävää yhteyttä tuntemattomaan, vieraaseen, ennalta arvaamattomaan maailmaan.”

Tämä avaa puolestaan niitä asenteita ja lukkoja, joita tuntemattoman kohtaamisessa on ongelmana. Taiteilijan työ voi olla osaltaan purkamassa ennakkoluuloja ja muukalaisvihaa – teemoja joiden ajankohtaisuus on nyky-yhteiskunnan ytimessä.

Marita Liulia (1957) kuuluu Suomen kansainvälisesti tunnetuimpiin taiteilijoihin. Hän on saanut useita suomalaisia ja ulkomaisia palkintoja ja vuonna 2018 hänelle myönnettiin Pro Finlandia -mitali. Liulian läpimurto toteutui multimediataiteilijana 1990-luvulla, jolloin syntyivät esimerkiksi teokset Ambitious Bitch (1996) ja Son of a Bitch (1999). Teokset kuuluvat Lars Swanljungin nykytaiteen kokoelmaan, joka on lahjoitettu Vaasan kaupungin museoiden kokoelmiin. Ne ovat esillä osana Odysseia-näyttelyä.

Marita Liulian Mysterium Kuntsin modernin taiteen museossa kuuluu kolmen näyttelyn kokonaisuuteen, jonka muut osat ovat olleet kesällä esillä Didrichsenin taidemuseossa Helsingissä ja Laukon kartanossa Vesilahdella. Näyttelyn yhteydessä on julkaistu kirja Mysterium (2019).

Tapahtumia

Lauantaina 19.10. pidetään Kuntsilla klo 12 Taiteilijatapaaminen, jossa Marita Liulia kertoo näyttelystään ja tutustuttaa yleisön työskentelytapoihinsa. Taiteilijatapaaminen on avoin yleisötilaisuus ja sisältyy museon pääsylipun hintaan.

Lauantaina 16.11. klo 10 järjestetään näyttelyn yhteydessä äänimaljameditaatio. Meditaatio pidetään pääosin englanninkielellä ja sen ohjaa Stefan Backas. Tapahtuman kesto on n 45 min. Liput 12 €, Museokortilla 7 €:n alennus (sisältää sisäänpääsyn museoon ja äänimaljameditaatioon osallistumisen). Lipunmyynti alkaa klo 9.30, ennakkolippuja ei myydä. Rajoitettu osallistujamäärä.

Näyttelyssä on ilmaispäivä keskiviikkona 18.12. Yleisöopastukset pidetään joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina ruotsiksi klo 13 ja suomeksi klo 14.

Tiedotuskuvat: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/pJgKAPkzj9qdgpV