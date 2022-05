Myyjä ei aina kerro käytetyn tuontiauton kolarihistoriasta

Kuluttajariitalautakuntaan päätyneissä riidoissa käytetyn auton kauppiaan ja ostajan välillä on usein ollut kyse siitä, että myyjä ei ole kertonut auton kolarihistoriasta. Suomessa lautakunnan linjaus on ollut, että merkittävä vaurio tai huonosti tehty korjaus pitää ilmoittaa käytetyn auton ostajalle. Autokauppiaat taas haluavat usein nähdä tarjoamansa kolarihistorialla olevan auton hyvin korjattuna ja vain pienessä kolaroinnissa olleena. Näin he väistävät ilmoitusvelvollisuutensa kolarikorjausten osalta kuluttajan suuntaan. Joskus tietysti autokauppias itsekään ei edes tiedä myymänsä auton historiasta, kun kiireessä ei ole aikaa perehtyä huolellisesti auton nykykuntoon, ja mahdollinen kolarihistoria ei paljastu nopeassa silmämääräisessä tarkastuksessa.



Monet kuluttajat ovat kokeneet maksaneensa useiden tuhansien eurojen ylihintaa autoista, joiden kolarihistoria ei ole tullut heidän tietoonsa ostohetkellä. Kolarointi voi paljastua vasta paljon kaupanteon jälkeen, kuten kävi Ilarille, joka osti kaksi vuotta vanhan Saksasta tuodun Mercedes-Benzin plug-in hybridin isosta vaihtoautoliikkeestä. Ilari ei halua koko nimeään julkisuuteen, koska asian käsittely on vielä kesken kuluttajariitalautakunnassa, eikä hän halua riidan autokaupan kanssa syvenevän. ”Myyjä vakuutteli auton olevan täysin ehjä ja loistavassa kunnossa. Luotin täysin myyjän sanoihin. Kauppaa tehtäessä en kovin tarkkaan autoa tutkinut. Huomasin, että jotain on pielessä vasta, kun ensimmäistä kertaa yritin avata sähkölatauksen luukkua. Se ei auennut. Kävi ilmi, että autoon oli asennettu tarvikepuskuri, joka ei istunut kohdilleen. Myöhemmin autossa on ilmennyt jos jonkinlaista vikaa. Aloin epäillä, että auto on pahasti mällätty Saksassa.”



Selvyys auton kolaroinnista selvisi InspectWisen VIN-historiaraportista. Yhtenä tietolähteenä raportin sisällössä on saksalaisten vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset. Raportilta näkee mitä kohtaa autossa on kolaroitu ja myös maksetun korvauksen suuruuden. Ilarin ostamasta Mersusta ilmeni, että saksalainen vakuutusyhtiö oli maksanut 20.000–40.000 € auton etupään ja takaosan korjauksiin. Auto oli ilmeisesti ollut mukana ketjukolarissa Saksassa.



Suomessa tapahtunut kolarointi tulkitaan merkittäväksi ainakin silloin, kun auto on kolarin johdosta vakuutusyhtiön lunastama ns. kaksikilpinen auto. Silloin kolarointihistoria olisi ainakin ehdottomasti kerrottava auton ostajalle. Tätä pienemmät kolaroinnit, jos myyjä niistä tietää, ovatkin sitten haastavampi juttu. Ostajan ja myyjän näkemykset siitä, että onko kolarointi ollut niin merkittävä, että sillä on vaikutusta auton hintaan, ja myyjällä olisi siksi niistä ilmoittamisvelvollisuus, eroavat usein toisistaan.



Haasteena on myös se, että Suomessa tapahtuneista kolaroinneista jää tieto vain lunastukseen johtaneista kolareista. Tämä näkyy auton Traficomin historiatiedoissa, joita voi ostaa useilta Suomalaisilta toimijoilta ja joka näkyy myös osana InspectWisen historiaraportilla. Tätä pienemmät korjaukset eivät aina paljastu ilman auton tarkastusta. Iso ja kalliskin korjaus voi jäädä alle lunastusrajan ja siksi se ei näy rekisteritiedoissa.



Useissa Euroopan maissa on vakuutusyhtiöillä yhteinen tietokanta, johon kerätään auton valmistenumerolle kohdennettuna kaikki autosta maksetut vakuutuskorvaukset. Tärkein yksittäinen tietokanta on Saksassa, koska EU-laajuisesti sieltä myydään yli puolet kaikista EU-markkinoilla toiseen maahan vietävistä käytetyistä autoista. Saksan vakuutusyhtiöiden tietokannan sisältö on tärkein yksittäinen tietolähde InspectWisen raportissa.



Vastaava yhteinen tietokanta olisi varsin toivottava yhteishanke suomalaisille vakuutusyhtiöille. Tällainen avoin data maksetuista auton kolarikorjauksista lisäisi huomattavasti ostajan turvaa ja vähentäisi kuluttajariitoja.



InspectWisen perustaja Tomi Rantanen vinkkaa: ”Jos vain tiedät, että auto, jota olet ostamassa, on ollut rekisterissä jossain toisessa maassa, eli on siis tuontiauto, niin ennen kaupan sopimista on ehdottoman tärkeä selvittää kaikki tarjolla oleva tieto auton historiasta ennen Suomeen tuontia. Historiaraportin hinta on 15 €. Se on pieni sijoitus, joka voi säästää sinulta valtavan määrän murhetta ja rahaa. Jos taas kaikki raportin mukaan on kunnossa, niin se tuo mielenrauhan kaupantekoon.”



”InspectWiseltä ostamani raportti antoi minulle aseet hinnanalennuksen vaatimiseen auton myyjältä.” kommentoi epäonninen Ilari tilannettaan, ja jatkaa: ”ilman tätä raporttia olisimme vain mutu-tuntumalta riidelleet autokauppiaan kanssa siitä, että onko auto riittävän hyvin korjattu. Tai, että onko autolla ajettu merkittävää kolaria, josta olisi pitänyt kertoa. Myyjä oli väittänyt, että kolarointi ei ollut merkittävää. Kuluttajaviranomaiset ovat toivottavasti eri mieltä yli 20.000 € kolarikorjauksesta.”



”Tällainen historiaraportti pitäisi ostaa ennen kaupantekoa. Parasta olisi, jos autokauppias itse käyttäisi 15 € ostamalla auton valmistenumerolla tilattavan historiaraportin, josta tuontiauton taustat selviävät perusteellisesti. Kaikkien etu olisi, että nämä taustat olisivat selvillä jo ennen kuin autoa ostetaan ulkomailta. ” Kertoo Tomi Rantanen.



Valitettavaa on, että Suomeen on päätynyt paljon kolarihistorialla olevia autoja tuontina ulkomailta ja osassa näistä korjauksen laatu on ala-arvoista. Tämä on yksi syy siihen, että käytettyjen autojen kauppa työllistää niin paljon kuluttajaviranomaisia. Kuluttajaneuvonta saa keskimäärin 40 kyselyä autokaupan riidoista joka päivä. Eikä tässä ole mukana kuluttajien väliset kaupat, vaan kuluttajaneuvonta käsittelee ainoastaan sellaisia riitoja, joissa myyjäosapuolena on ollut autoliike.



”Meidän startup yrityksemme missio on tehdä käytettyjen autojen kaupasta turvallista. Haluamme avoimuutta myytävänä olevien autojen kunnosta ja historiasta. Pyrimme siihen, että kaikki kuluttajat vaativat myyjiltä tietoonsa auton historiatiedot ja vielä puolueettoman kuntotarkastuksen autosta ennen kaupantekoa. Jos myyjä ei näitä tietoja anna, niin kuluttaja voi itse tilata historiaraportin ja auton kuntotarkastuksen meiltä.” kertoo Tomi Rantanen.