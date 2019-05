Myymälää itsekseen kiertävä Rolle Robotti kartoittaa hyllypuutteita

Esteetön hotelli toivottaa kaikki asiakkaat tervetulleiksi 16.5.2019 13:25:33 EEST | Tiedote

S-ryhmän hotelliketjuissa, Sokos Hotelleissa ja Radisson Blu Hotelleissa, kehitetään parhaillaan entistä esteettömämpiä hotelleja. Hotelleissa on tehty esteettömyyskartoitukset, joilla on selvitetty tilojen tämänhetkistä toimivuutta liikkumis- ja toimintaesteisille henkilöille. Tavoitteena on luoda mahdollisimman saavutettavia hotelliympäristöjä moninaisille asiakasryhmille. Kehitysvinkkejä toivotaan myös asiakkailta, sillä kokemus on osoittanut, että parhaat toimenpide-ehdotukset tulevat suoraan hotellivierailta.