Myymäläverkoston ja verkkokaupan kehittäminen vahvistivat S-ryhmän päivittäistavarakaupan markkinaosuuden kasvua

- Ruoan verkkokaupan kasvu jatkui vahvana vuonna 2021 ja panostimme verkkokaupan asiakaskokemukseen kehittämällä S-ryhmän ruokakaupan ketjujen yhteistä S-kaupat.fi-palvelua. Jo vuonna 2020 tuplasimme ruoan verkkokauppaa tarjoavien myymälöiden verkoston ja vuonna 2021 tuplasimme kokonaismäärän uudelleen. Uudistimme viimeisen kahden vuoden sisällä S-market-ketjun kaikki yli 400 myymälää ja olemme todella iloisia asiakastyytyväisyyden kasvusta ja positiivisesta palautteesta. Aloitimmekin heti perään myös Sale-ketjun 300 myymälän uudistamisen. Tämä etenee jopa suunniteltua nopeammin ja jo noin puolet Sale-myymälöistä on uudistettu, iloitsee S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.

Investointeja asiakkaiden hyväksi tarvitaan tiukkoinakin aikoina

S-ryhmän kaikki ruokakaupan ketjut vastaavat aina paikalliseen tarpeeseen alueen asiakkaita kuunnellen. Esimerkiksi nyt vahvasti uudistuva Sale-ketju panostaa entistäkin enemmän lähituotteisiin, uutuustuotteisiin ja esimerkiksi take away -ratkaisuihin. Sale tarjoaa myös pienmyymälöiden edullisimman ostoskorin.

- Alueosuuskaupoille näin monen myymälän uudistaminen on satojen miljoonien investointi. Olemme iloisia siitä, että pystymme tätäkin kautta luomaan paikallisesti työtä ja pitämään yllä palveluita ympäri Suomen myös taloudellisesti haastavina aikoina. Investointeja tarvitaan, vaikka muutoin tehostamme omaa toimintaamme jatkuvasti ja haemme tapoja tehdä asioita omalta osaltamme mahdollisimman fiksusti ja taloudellisesti. Maailmantilanne on sellainen, että hinnat ovat monesta syystä johtuen nousussa - tämä koskee myös ruoan tuottamista ja ruoasta kaupassa maksettavaa hintaa. Meille on asiakkaidemme omistamana osuuskauppana tärkeää tässäkin tilanteessa pitää huolta siitä, että hintatasomme on mahdollisimman edullinen, painottaa Päällysaho.

Myös Prisma-ketju kasvaa ja myymälöitä on Suomessa jo 73, uusimpina avauksina Prisma Liisanlehto Vaasassa ja Prisma Lippulaiva Espoossa. Seuraavana avataan 25.5. Prisma Sastamala, joka nostaa Prismojen määräksi 74. HOK-Elanto puolestaan kasvatti Alepa-myymälöiden lukumäärää pääkaupunkiseudulla.

S-ryhmällä on tällä hetkellä noin tuhat päivittäistavarakaupan toimipaikkaa eri puolilla Suomea. S-ryhmän päivittäistavarakaupat tarjoavat työtä lähes 20 000 kaupan alan ammattilaiselle. Korona-aikana työtä on tarjottu tarpeen mukaan myös S-ryhmän hotellien ja ravintoloiden työntekijöille lomautusten minimoimiseksi.