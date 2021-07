Myyntiargumentit automatisoiva Stealth Black Oy avaa julkisen betan

Jaa

Kiinteistöalan myynnin kehittämiseen tähtäävä suomalainen startup Stealth Black Oy avaa teknologiansa julkiseen betaan 12kk suljetun betavaiheen jälkeen elokuussa 2021. Stealthin puhelimessa toimiva myyntisovellus, Zefram, etsii markkinoilta äärimmäisen hyviä kohtaantoja kysynnän ja tarjonnan välillä.

“Kuluneen vuoden aikana tuotetta on kehitetty yhdessä pääosin kiinteistöalan asiakkaiden kanssa intensiivisesti. Ongelma, jonka Stealthin teknologia ratkaisee on vuokralaisten löytäminen toimistoille”, avaa Tuomas Rasila, Stealth Blackin toimitusjohtaja ja perustaja.

“Teknologia toimii siten, että etsimme tietoja joiden avulla voimme kouluttaa koneoppivaa suosittelualgoritmiamme jatkuvasti. Näitä tietoja ovat esimerkiksi yritysten taloudelliset tiedot, yritysten historialliset muutot, yritysten verkkosivujen sisältö sekä rekrytoinnit ja sosiaalinen media.”

Tietokoneen on helppo laskea todennäköisyyksiä vaikkapa sille, miltä alueelta yritykset muuttavat tiettyyn pisteeseen ja millainen on liikevaihdon muutoksen vaikutus yrityksen muuttohalukkuuteen. Vuonna 2020 pelkästään Helsingissä rekisteröitiin yli 9000 uutta käyntiosoitetta – yli 40 kappaletta jokaisena arkipäivänä.



“Se tarkoittaa, että opetusaineistoa kertyy paljon ja että joka päivä on mahdollista tunnistaa yritys, joka on tällä hetkellä “väärässä” paikassa”, kertoo Antti Lehtimäki, teknologiajohtaja ja Stealth Blackin toinen perustajista.

Analysoimalla koneoppimisen keinoin tätä tietoa voidaan jatkuvasti tarkemmin ennustaa milloin yritykset muuttavat mihin ja mistä syistä. Kun ideaalinen kohtaanto toimitilan ja muuttohalukkaan yrityksen välillä syntyy, tiedetään myös mistä syistä se on syntynyt ja tämä voidaan muuttaa luonnolliseksi kieleksi käyttäen apuna OpenAI:n GPT-3 tekoälyä.

“Yleensä kaikki faktat, joiden avulla voidaan hyvä kaupallinen keskustelu käydä ovat helposti löydettävissä, mutta niiden soveltaminen keskustelussa on ollut tietokoneelle vaikea tehtävä. Viimeaikainen valtava kehitys tekoälyteknologiassa on viimein mahdollistanut tämänkaltaisen teknologian rakentamisen ja polku tulevaisuuteen vaikuttaa erittäin lupaavalta”, tiivistää Rasila.

Sovellus kiihdyttää toimitilaratkaistuja tarjoavan Technopoliksen myyntiä

Ensimmäinen Stealth Blackin teknologian kaupallinen käyttäjä on Technopolis Holding Oyj, joka aloitti käytön Suomessa ja Norjassa kesällä 2020. Ratkaisu tuo päivittäin useita ideaaleja asiakasehdokkaita Technopoliksen myynnin pöydälle. Technopolis on pystynyt hyödyntämään näistä kaupallisesti toistaiseksi 78% ja sovelluksesta on kasvanut luontevasti osa päivittäistä myyntityötä.



Loppukäyttäjän, eli Technopoliksen toimitila-asiantuntijan kannalta, ratkaisu toimii mobiilisovelluksena, joka tuo hyvien liidien lisäksi ehdotuksen kestustelusta uuden asiakkaan kanssa pitkälle valmisteltuna, sisältäen kohdennetut argumentit.

”Myynnin isoin pullonkaula on aina ollut potentiaalisten asiakkaiden löytäminen oikeaan aikaan. Stealth Black tuo myyntiputkeen lämpöä ja vapauttaa myyjien aikaa siihen täkeimpään eli merkityksellisiin asiakaskohtaamisiin. Omituista kyllä, Stealth auttaa meitä myös sanoittamaan viestejä asiakkaille. Kaikesta tästä hyötyy loppuasiakas, jolle tämä tarkoittaa yhteydenottoa asiantuntijaltamme juuri oikeaan aikaan”, kertoo Technopoliksen CMO Karri Hautanen.

Stealth Black keräsi marraskuussa 2020 1,1 miljoonan euron rahoituksen suomalaiselta pääomasijoitusyhtiö Inventurelta, tanskalaiselta ByFounderilta sekä kahdelta enkelisijoittajalta, F-Securen Mikko Hyppöseltä ja startupien rautaiselta ammattilaiselta Ali Omarilta. Yritys on nyt etsimässä laajempaa rahoitusta kasvun edistämiseksi. Stealth Blackin tavoitteena on tietokoneistaa yritysten kaupankäyntiä ja neuvotteluja nostamalla niiden laatua ja laskemalla niiden määrää.