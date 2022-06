Myyränkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy (Pirkanmaa)

ABO Wind Oy on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain (252/2017) mukaisen arviointiohjelman Myyränkankaan tuulivoimahankkeesta. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan tahon laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Virtain ja Kihniön kuntien alueelle. Hankealueen laajuus on noin 4 050 hehtaaria. Alueelle suunnitellaan enintään 29 yksikköteholtaan 7–10 MW tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä yhtä aikaa alueen osayleiskaavoituksen kanssa.

Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan maakunnan raja sijaitsee hankealueen pohjoispuolella noin 5 km päässä. Noin 7 km alueesta luoteeseen on Kurikan kunnan raja. Lähimmät taajama-alueet ovat Kihniön keskustassa 4 km hankealueesta lounaaseen ja Keiturinniemen alueella noin 18 km hankealueesta länteen. Virtain keskustaajama sijaitsee noin 20 km hankealueesta länteen.

Kolme erilaista vaihtoehtoa

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

VE0: Hanketta ei toteuteta.

Hanketta ei toteuteta. VE1: Kihniön kunnan ja Virtain kaupungin alueelle rakennetaan enintään 29 tuulivoimalaa.

Kihniön kunnan ja Virtain kaupungin alueelle rakennetaan enintään 29 tuulivoimalaa. VE2: Kihniön kunnan alueelle rakennetaan enintään 21 tuulivoimalaa.

Kihniön kunnan alueelle rakennetaan enintään 21 tuulivoimalaa. VE3: Virtain kaupungin alueelle rakennetaan enintään 8 tuulivoimalaa.

Tuulivoimapuisto on alustavasti suunniteltu liitettäväksi alueen länsipuolella Åback (Kristiinankaupunki) - Melo (Nokia) 400 kV-linjaan. YVA-selostuksessa arvioidaan kahta sähkönsiirron linjausta, ja linjaukset alueiden sisällä tarkentuvat YVA-menettelyn edetessä.

Mielipiteitä voi esittää elokuuhun saakka

Hankkeen YVA-ohjelmaan voi tutustua seuraavissa paikoissa:

Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere

Kihniön kunnan kirjasto, Kihniöntie 44, Kihniö

Virtain kaupungin kirjasto, Mäkitie 2, Virrat

ymparisto.fi/myyrankankaantuulivoimahankeYVA.

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 22.8.2022 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/4803/2022).

Yleisötilaisuudet juhannuksen jälkeen Kihniössä ja Virroilla

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja kaavoituksesta järjestetään kaikille avoimet yleisötilaisuudet sekä Kihniössä että Virroilla seuraavasti:

ti 28.6. klo 17–19 Puumilassa (Kuruntie 1–3, Kihniö)

ke 29.6. klo 17–19 Virtain yhtenäiskoululla (Rantatie 4, Virrat).

Yhteysviranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta tulee myöhemmin nähtäville hankkeen verkkosivulle.