N2 Helsinki Oy vahvistaa digitaalisen markkinointiviestinnän osaamistaan – vaikuttajamarkkinointitoimisto Hypement osaksi konsernia

N2 Helsinki on ostanut 50 % vaikuttajamarkkinointitoimisto Hypement Oy:n osakkeista sen perustajaosakkailta Max Kolulta ja Jani Isakssonilta. Kaikki osakkaat ja työntekijät jatkavat yhtiön palveluksessa, ja Jani Isaksson on kaupan yhteydessä nimitetty yhtiön toimitusjohtajaksi. Hypementin asiakkaita ovat muun muassa Finnair, Klarna sekä Sinebrychoff.

“Hypement-kauppa parantaa vahvaa vaikuttajamarkkinointiosaamistamme entisestään. Konserniyhtiömme Mellakka Helsinki ja Mellakka Management ovat jo merkittäviä toimijoita alalla, mutta Hypement tuo meille lisävoimia ja erilaista näkemystä. Yhtiöllä on erittäin vahva osaaminen populaarikulttuurin ja urheiluvaikuttajien keskuudessa. Suurella osalla Hypementin henkilökunnasta on itselläänkin urheilutausta, joten he ovat luontevia ja luotettuja toimijoita alalla niin vaikuttajille kuin asiakkaillekin”, N2 Helsinki -konsernin toimitusjohtaja Alex Nieminen kertoo.

Myös Hypement Oy:n toimitusjohtaja Jani Isaksson kokee, että kaupoista on merkittävää hyötyä molemmille osapuolille:

"Pyysimme alunperin Alexia advisoriksi, mutta puheet etenivät nopeasti keskusteluun laajemmasta yhteistyöstä. Kauppojen myötä saamme N2 Helsingiltä tarvitsemaamme vahvaa kokemusta yhtiön edelleenkehittämiseen ja kasvattamiseen ja pystymme olemaan entistä vahvempi ja monipuolisempi kumppani asiakkaillemme. Meillä on N2 Helsinki -konsernin yhtiöiden kanssa jo nyt yhteisiä asiakkuuksia, ja uskomme, että näitä tulee jatkossa lisää”, Isaksson kertoo.

Hypement-kaupan lisäksi N2 Helsinki suunnittelee lisäinvestointeja digitaalisen markkinointiviestinnän palveluihin.

“Olemme investoineet osaamisen ja tarjonnan kehittämiseen rajusti viimeisen kolmen vuoden aikana, ja tämä linja tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa mahdollisesti yritysostojen muodossa. Siinä missä perinteisen mainonnan merkitys markkinoinnin osana pienenee, asiakkaiden tarpeet digitaalisen markkinoinnin alueella kasvavat entistäkin nopeammin. Asiakkaat selvästi kaipaavat kaltaistamme laaja-alaista toimijaa, joka pystyy tarjoamaan markkinoinnin eri osaamisalueita yhdistäviä ratkaisuja”, Nieminen jatkaa.