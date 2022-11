Naantalin Aurinkolinna oli yleisön suosikkikohde

Asuntomessut Naantalissa -tapahtuman kävijät saivat äänestää omia suosikkejaan. Tänä vuonna Paras Messukohde -kategorian kaikki kolme kärkisijaa menivät kivitaloille. Yleisöäänestyksen tulosten mukaan parhaita olivat energiaviisas Naantalin Aurinkolinna, monipuolisesti älyä hyödyntävä lapsiperheen koti Rauhalanrinne sekä upeista merimaisemista nauttiva, muuntojoustavasti suunniteltu Torppa Rauhala.

Kärkikolmikon äänestysperusteluissa toistuivat adjektiivit tyylikäs ja laadukas. Avarat tilat ja maisemien huomiointi miellyttivät kävijöitä. Eniten ääniä keränneen Naantalin Aurinkolinnan innovatiiviset energiaratkaisut keräsivät myös kiitosta.

Talon rakentanut RS-Insinöörit toimii etupäässä Turun talousalueella. Yrityksen toimitusjohtaja Rauno Rusi piti Asuntomessuille osallistumista tärkeänä.

”Kun Asuntomessut-tapahtuma järjestettiin näin lähellä, tuntui luontevalta lähteä mukaan. Naantalin Aurinkolinnasta tuli meille merkittävä referenssikohde. Nyt meillä on enemmän tilauksia, kuin koskaan aiemmin”, hän sanoo.

"Asuntomessut on ainutlaatuinen mahdollisuus yrityksille esitellä omaa osaamistaan ja näyttää toteen myös tekemisen laatu. Naantalin Aurinkolinnassa suunnittelijat ja rakentajat olivat suurimman osan ajasta itse paikan päällä taloa esittelemässä. Tällä on suuri merkitys kävijäkokemukseen ja tehtyjen valintojen ja päätösten taustoitukseen. Erityisesti älykodin ratkaisuja on vaikea valmiista kodista aistia ilman kunnon taustoitusta. Tämän lisäksi uskon, että laadukas ja kauttaaltaan viimeistelty kokonaisuus on avautunut poikkeuksellisen hyvin kävijöille" toteaa Asuntomessujen tuore operatiivinen johtaja Timo Koskinen.

Sisustuksissa arvostettiin lämminhenkisyyttä ja harmoniaa

Onnistunut värimaailma, lämminhenkisyys ja harmonisuus olivat perusteluja sisustussuosikeille. Myös sisustusten luonnonläheisyyttä kehuttiin.

Paras Sisustus -äänestyksen voittaneen Naantalin Aurinkolinnan sisustuksen takaa löytyvät sisustussuunnittelija Jutta Karihtala ja Aleksi Rusi. Sisustus toteutettiin tulevien asukkaiden toiveita kuunnellen, laadukkain materiaalein ja huonekaluin.

Toiselle sijalle tullut toimiva ja tilava lapsiperheen koti Rauhalanrinne ihastutti kävijöitä sekä kekseliäällä vaatehuoneen ja kodinhoitohuoneen yhdistelmällä että hienoilla tapettivalinnoilla.

Kolmannelle sijalle äänestettiin Honka Haiku, jonka minimalistinen sisustus esitteli samalla lähialueen kädentaitajia, sillä keittiön kalusteet olivat turkulaisen puusepän, Ville Aakulan, käsialaa. Myös Honka Haikun upea ja tunnelmallinen spa-osasto keräsi paljon kiitosta.

Japanilainen atrium-piha vei ykköstilan

Luonnon kunnioitus oli yksi kantavista teemoista Naantalissa. Pihat olivat pääosin saariluonnolle tyypillistä kunttaa ja kalliota. Monessa kodissa isot terassit olivat katseenvangitsijoita. ​

Japanilaisen pihasuunnittelijan Asako Hashimoton atriumpiha Honka Haikussa keräsi ehdottomasti eniten kävijöiden ääniä Paras Piha -sarjassa.

"Tunnelmallinen, rauhoittava ja suojaisa atrium-piha viimeisteli kokonaisuuden"

Toiselle sijalle kävijät äänestivät Rauhalanrinteen, jonka pihasuunnittelusta vastasi Havupiha Uotila. Kehuja tuli niin alueen ainoasta nurmikosta kuin upeista näkymistäkin.

Kolmannelle sijalle nousi Wing, jonka pihasuunnittelu oli Minna Toivosen käsialaa. Kallioisen tontin pihaa pidettiin helppohoitoisena ja taidokkaasti sijoitetun talon pellolle ja metsään avautuvien maisemien kauneutta kiiteltiin.

Naantalin alakoululaiset seitsemästä eri koulusta suunnittelivat ja rakensivat alueelle linnunpönttöjä ja hyönteishotelleja, joista yleisö pääsi myös valitsemaan omat suosikkinsa. Linnunpönttöjen ykköseksi nousi Rymättylän koulun Merikirkko ja Velkuan koulun Viher-Hotelli vei hyönteishotellisarjan voiton.

Naantalin messukoteihin voi edelleen tutustua virtuaalisesti osoitteessa asuntomessut.fi/virtuaalimessut.

Asuntomessut järjestetään seuraavan kerran Loviisassa 7.7.–6.8.2023.

Äänestystulokset:

Paras Talo

1. Naantalin Aurinkolinna (RS-Insinöörit Oy / Rauno Rusi)

2. Rauhalanrinne (Arkkitehtitoimisto Jukka Ulvinen ja Insinööritoimisto Erkki Koivusalo ky / Kaarle Koivukangas)

3. Torppa Rauhala (Arkkitehtitoimisto Jukka Ulvinen ja Insinööritoimisto Erkki Koivusalo ky / Kaarle Koivukangas)

Paras sisustus

1. Naantalin Aurinkolinna (Jutta Karihtala / Ideacircus oy ja Aleksi Rusi / RS-insinöörit oy)

2. Rauhalanrinne (Suunnittelutoimisto M Interior ja Maskun Kalustetalo Oy)



3. Honka Haiku (Maru Hautala / Suunnitteluhuone Nionio Oy)

Paras piha

1. Honka Haiku (Asako Hashimoto /Hashimoto)

2. Rauhalanrinne (Havupiha / Uotila)

3. Wing (Minna Toivanen / Minna Toivanen Design)