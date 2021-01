Naantalin kaupunginjohtajan valinta etenee – soveltuvuusarviointeihin lähetetään 4 hakijaa

Merimaskun rantaa kunnostettiin: asukkaiden iloksi saatiin uusi rantapolku ja kalastuslaituri 29.12.2020 09:00:00 EET | Tiedote

Merimaskun kirkonkylän ranta on uudistunut. Vierasvenelaiturin ja entisen lossilaiturin läheisyyteen on kunnostettu uusi rantapolku, joka kulkee rantapoukamaa pitkin. Sen varrelle on toteutettu uusi kalastuslaituri ja rantaan on tuotu pöytä-penkkiyhdistelmiä. Naantalin Energia toteuttaa rantaan vielä pollarivalaistuksen. Työt alueella alkoivat Merimaskussa marraskuussa. Rantaa on pienimuotoisesti ruopattu, kaislikoita on poistettu ja rantapenkka kivitetty luonnonkivillä viihtyisämmäksi kulkijoille. Kalastuslaituri asennettiin marraskuun puolessa välissä. Laituri on kahdeksan metriä pitkä massiivibetoniponttonilaituri. Vastaavanlaiset laiturit toteutettiin Raumakarille noin vuosi sitten. – Pienillä parannuksilla on pyritty lisäämään rannan kuntoa, viihtyisyyttä ja käytettävyyttä. Rantapolku parantaa rantaan pääsyä saaristoalueilla sekä merenrannan virkistyskäyttöä, toteaa yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi. Hirven mukaan Raumakarille toteutetut kalastuslaiturit ovat osoittaneet, e