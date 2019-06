Naantalin Kylpylä Suomen paras hotelli

Naantalin Kylpylä palkittiin kansainvälisessä World Travel Awards -gaalassa 8.6.2019. Tässä matkailualan Oscareiksi kutsutussa palkintogaalassa Naantalin Kylpylä pokkasi ykkössijan sarjassa Finland’s Leading Hotel 2019.

Uudistunut kylpylöiden pioneeri vei hotellisarjan voiton

Kansainvälinen World Travel Awards -gaala pidettiin 26. kerran Madeiralla 8.6.2019. Tässä ”matkailualan Oscareiksi” kutsutussa palkintogaalassa Naantalin Kylpylä voitti kategorian Finland’s Leading Hotel 2019. Muut samaan kilpasarjaan nominoidut hotellit olivat Hotel Kämp, Klaus K, Hilton Helsinki Strand, Radisson Blue Seaside Hotel ja SnowVillage.

Suomen kylpylätoiminnan pioneerina tunnetussa Naantalin Kylpylässä on viimeisen reilun vuoden aikana tehty rutkasti uudistuksia. Kaikki huoneet on remontoitu ja hotelli on saanut myös uusia huonetyyppejä kuten tyylikkäät Loft-huoneet. Kesäkuun aikana valmistuvat vielä teemalliset presidentinsviitit. Upouusi kuntokeskus OLOFitness avattiin viime tammikuussa. Uudistusten yhteydessä päivitettiin myös Naantalin Kylpylän visuaalinen ilme ja verkkosivustot.

”Palkintogaalassa saamamme tunnustus on merkki vahvasta brändistämme sekä siitä, että uuttera uudistustyö on kannattanut”, iloitsee myynti- ja markkinointijohtaja Joni Hakkarainen. ”Voitto tuntuu erityisen hienolta myös siksi, että kisa ratkaistaan yleisöäänin. Äänensä antavat sekä yksittäiset matkailijat että alan ammattilaiset”, hän jatkaa.

Naantalissa on käynnistynyt juuri vuoden vilkkain kausi. ”Voittojuhlille ei näin kesäsesongin kynnyksellä juuri jää aikaa, mutta totta kai äänestäjien kiittäminen kakkukahvein kuulu asiaan”, Hakkarainen kertoo. ”Torille emme sentään lähde - voittokahvit katetaan Kylpylällä to 13.6. klo 14-16”, hän vinkkaa.

World Travel Awards

World Travel Awards perustettiin 1993 matkailualan parhaimmiston esiin nostamiseksi ja palkitsemiseksi. Nykyään se tunnetaan alan arvostetuimpana tunnustuksena. Kilpasarjoja on useita aina lentoyhtiöistä hotelleihin ja matkanjärjestäjiin, joille äänensä antavat sekä yksittäiset matkailijat että alan ammattilaiset.

Lisätietoja: www.worldtravelawards.com

Kuvapyynnöt ja tutustumisvierailut:

Jutta Ruusunen

Viestinnän suunnittelija

jutta.ruusunen@sunborn.fi

Lisätiedot ja haastattelut:

Joni Hakkarainen

Myynti- ja markkinointijohtaja / Sunborn Group

joni.hakkarainen@sunborn.fi

+358 44 55 66 285