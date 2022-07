Naantalin Kylpylä taltutti työvoimapulan uusilla ratkaisuilla

Kahden erittäin poikkeuksellisen vuoden jälkeen henkilöstöpula on koko maassa suurin este matkailu- ja ravintola-alan elpymisen tiellä. Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa arvioi talvella, että alalta olisi poistunut ainakin 10 000 työntekijää. Pääkaupunkiseudulla on jopa suljettu ravintoloita alalla vallitsevan henkilöstövajeen takia, ja myös ravintoloiden aukioloaikoja on jouduttu rajoittamaan keskellä parasta sesonkia.

Muun muassa Naantalin ja Ruissalon Kylpylät omistavassa Sunborn-yhtiössä onkin tänä kesänä pyritty tekemään uudenlaisia ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. Varsinais-Suomen suurimpiin työllistäjiin kuuluvassa Sunborn-konsernissa kausityöntekijöiden tarve on vuosittain noin sata henkilöä.

– Työntekijöitä lähdettiin etsimään jo alkuvuodesta suurella rekrytointikampanjalla, jonka avulla kaikkia kesän avoimia paikkoja ei kuitenkaan saatu täytettyä. Uutena ratkaisuna kokeiltiin työsopimusten pituuksien määrittämistä työntekijöiden toiveiden mukaisesti. Määräaikaiset työntekijät toivovat yhä useammin myös pientä lomapätkää kesäänsä, joten tarjoamme sen mahdollisuuden heille. Lyhimmillään olemme tarjonneet kesäksi vain 5–6 viikon mittaisia työsopimuksia, jos tämä on ollut työntekijän toive, kertoo Sunborn-konsernin henkilöstöpäällikkö Anne Horila.

Tärkeintä on perehdytys

Järjestely on vaatinut yritykseltä myös työntekijöiden perehdytyksen miettimistä kokonaan uusiksi.

– Hyvällä perehdytyksellä varmistetaan, että etenkin nuoret, vasta alalle tulevat saavat mahdollisimman hyvä alun työuransa alkutaipaleella. Olemme perehdyttäneet ja kouluttaneet uusia työntekijöitä monessa erässä, sillä uusia työntekijöitä aloittaa pitkin kesää. Useat perehdytykset luonnollisesti työllistävät hetkellisesti jonkin verran, mutta lopputuloksena saatamme saada uusia innokkaita työntekijöitä alalle, muistuttaa hotellinjohtaja Eerika Rinne.

– Jo nyt on nähtävissä, että monet näihin lyhyisiin työsopimuksiin tarttuneet työntekijät haluavat tulla takaisin töihin hetken lomailtuaan. Osa haluaa tulla avuksi pikkujoulukaudelle tai jäädä ilta- ja viikonlopputöihin opiskelujen ohella, iloitsee Horila.

Useita työntekijöitä ulkomailta



Naantalin Kylpylä on saanut apua myös ulkomaisesta työvoimasta.

– Yhteistyökumppaneidemme avulla olemme saaneet työntekijöitä ja työharjoittelijoita muun muassa Latviasta, Slovakiasta ja Romaniasta. Siitä, että olemme pystyneet tarjoamaan osalle työntekijöistä majoituksen, on ollut valtava hyöty. Lisäksi olemme rekrytoineet myös useita Ukrainasta saapuneita työntekijöiksi eri tehtäviin, Rinne kertoo.



Lisätietoja:

Eerika Rinne

hotellinjohtaja

Naantalin Kylpylä & Ruissalon Kylpylä

Anne Horila

henkilöstöpäällikkö

Sunborn Group

