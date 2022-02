Naantalin Kylpylä yhteistyöhön Suomen suosituimman koko perheen viihdeohjelman kanssa

Kylpylä innolla mukana

Naantalin Kylpylällä ollaan yhteistyöstä innoissaan. ”Putous on supersuosittu viihdeohjelma, johon suorat lähetykset tuovat oman säväyksensä. Uutta jaksoa odotetaan aina innolla. Se kerää koko perheen yhteen vastaanottimen ääreen, myös meillä”, kuvailee kylpylän myynti- ja markkinointijohtaja Joni Hakkarainen. Kylpylä on ollut vuosien saatossa mukana useissa televisio- ja elokuvaproduktioissa, ja Putous oli luonnollinen valinta uudeksi yhteistyökumppaniksi. ”Putous saa ihmiset hyvälle mielelle ja viihtymään yhdessä, ja sitähän me Naantalin Kylpylälläkin tavoittelemme”, Hakkarainen hymyilee.

Putouksen 14. kausi tuo hahmot myös kylpylään

Luvassa on jälleen tuttua Putous-menoa. Sketsejä, improvisaatiota, musiikkia sekä tietysti rakastettuja ohjelmaosuuksia kuten Tulikoe, Viikkokatsaus ja Sarjapudottaja. Kaiken kruunaa tietysti sketsihahmokilpailu uusine hahmoineen, kertoo MTV:n kaupallinen tuottaja Juho Ukkonen.

Kumppanuus Naantalin Kylpylän kanssa näkyy myös sarjan kuvauksissa ja teemoissa. "Putous formaattina tarjoaa kumppaneille luontevat näkyvyysmahdollisuudet ohjelman sisällössä. Ohjelmaan kuuluu olennaisena osana erilaiset kilpailut, jossa voi voittaa palkintoja, ja sketsihahmot on totuttu näkemään vierailemassa hauskoissa kohteissa. Tällä kaudella hahmot pääsevät kylpemään ja myös katsojilla on mahdollisuus päästä kylpylälomalle”, Ukkonen valottaa.

Putous keväällä 2022

Putouksen 14. tuotantokausi alkaa MTV3-kanavalla 5.2.

Jaksot televisioidaan kymmenenä lauantai-iltana klo 19.30 suorana lähetyksenä.

Finaalijakso ja vuoden sketsihahmon paljastus nähdään 9.4.