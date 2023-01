Naantalin Kylpylän ja Putouksen yhteistyö jatkuu

Naantalin Kylpylä on ollut vuosien saatossa mukana useissa televisio- ja elokuvaproduktioissa ja jatkoa on luvassa myös tänä vuonna. Kylpylä on solminut yhteistyösopimuksen MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa esitettävän koko perheen viihdeohjelma Putouksen kanssa jo toistamiseen.

– Putous on ollut suomalaisten viihdeohjelmien kirkkain tähti jo reilusti yli vuosikymmenen ajan, ja edelleen ohjelma kerää ruutujen ääreen lauantaisin prime time -aikana miljoonayleisön, joista valtaosa on perheitä. Halusimme ehdottomasti olla mukana myös tänä vuonna, sillä tämä on kohderyhmää, jolle mekin haluaisimme jäädä mieleen, sanoo Naantalin Kylpylän myynti- ja markkinointijohtaja Joni Hakkarainen.



Näyttelijäkaartissa uusia kasvoja

Ohjelman 15. kauden luvataan olevan sekoitus uutta ja vanhaa. Tulevan kauden näyttelijäkokoonpanossa nähdään vanhoja tuttuja, kuten Mikko ”Tökä” Töyssy ja Aku Sipola, mutta myös uusia kasvoja, kuten Joonas Kääriäinen, Ushma Olava, Linda Wiklund ja muun muassa radiojuontajana tutuksi tullut Juuso ”Köpi” Kallio.

Tuttujen ohjelmaosioiden ohella nähdään yllätyksiä ja tartutaan ajankohtaisiin uutisiin ja ilmiöihin. Kauden kruunaa sketsihahmokilpailu, joiden parhaimmilla hokemilla on ollut tapana jäädä elämään suomalaisten puhekieleen jopa vuosiksi eteenpäin.

– Etenkin hahmot kiinnostavat suurta yleisöä kaudesta toiseen. Saimme kuvattua sketsihahmo-osuudet Naantalissa onneksi aika rauhallisena ajankohtana ja osittain yleisöltä suljetussa tilassa. Yllätys säilyy siis lauantaihin asti, kertoo MTV:n vastaava tuottaja Marjukka Laurila.

Kaikki hahmot tulivat Naantaliin

Kumppanuus Naantalin Kylpylän kanssa näkyy sarjan kuvauksissa ja kilpailuissa. Tulevalla kaudella Naantalin Kylpylää esitelläänkin varsin kattavasti heti sarjan toisessa jaksossa lauantaina 28. tammikuuta, kun kaikki suositun Vuoden sketsihahmo -kilpailun osallistujat saapuvat Kylpylään vierailulle. Jakso kuvattiin Naantalissa tammikuun alussa.

– Viime kaudella saimme Naantaliin kuvauksiin ainoastaan sketsihahmokilpailun kärkikolmikon, mutta nyt oli erityisen hienoa saada kaikki näyttelijät Kylpylään. Seurasin heidän koko kuvauspäiväänsä sivusta ja en malttaisi odottaa lopputulosta. Naurua on luvassa paljon, Hakkarainen vihjaa.

Putouksen 15. tuotantokausi alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla 21. tammikuuta. Jaksot televisioidaan kahdeksana lauantai-iltana klo 19.30 suorana lähetyksenä Helsingin Arabiassa sijaitsevalta studiolta. Finaalijakso ja vuoden sketsihahmokilpailun voittaja nähdään 11. maaliskuuta.