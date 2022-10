Naantalin Kylpylän sviitit palkittiin Suomen parhaina

Naantalin Kylpylän vuonna 2019 täysin uudistetut sviitit päihittivät äänestyksessä helsinkiläiset kilpakumppaninsa. Taakse jäivät sviitit arvostetuista ja tunnetuista helsinkiläishotelleista Hotel Kämpistä, Scandic Simonkentästä sekä Radisson Blue Seaside -hotellista. Naantalin Kylpylän sviitit ovat voittaneet saman sarjan myös vuonna 2020.

Kylpylä uudistusten tiellä

Kilpailussa ehdolla olleet saunalliset teemasviitit kokivat täydellisen muodonmuutoksen vuonna 2019, jolloin vanhat Presidentin sviitit päivitettiin vastaamaan tämän päivän huippusviittien vaatimustasoa.

Tilalle rakennettiin tunnelmaltaan ja sisustukseltaan uniikit ja modernit sviitit, joiden teemoina ovat Pop & Rock, Romantic, Nordic ja Wellness. Teema näkyy huoneen tunnelmassa, värimaailmassa sekä pienimmissäkin yksityiskohdassa.

– Naantalin Kylpylässä on tehty uudistuksia pitkäjänteisesti usean vuoden ajan ja voiton nappaaminen World Travel Awardseissa jo toistamiseen kertoo siitä, että olemme tehneet asioita oikein. Kylpylällä on tehty mittavia remontteja ja palvelu-uudistuksia vuodesta 2019 alkaen ja ne jatkuvat edelleen. Viimeisin iso satsaus on keväällä valmistunut uusi ja upea aulatila, joka on kerännyt runsaasti huomiota ja kiitosta asiakkailtamme. Keväällä Naantalin Kylpylä sai myös tunnustusta vastuullisuudestaan kansainvälisen Green Key -ympäristösertifikaatin muodossa, joten vastuullisuutta ole unohdettu uudistuksia tehdessä, summaa Sunborn Groupin myynti- ja markkinointijohtaja Joni Hakkarainen.

– Se, että World Travel Awards -kisa ratkaistaan yleisö- ja ammattilaisäänin, tekee saavutuksesta entistä merkittävämmän, hän lisää.

Yhä useampi haluaa luksusta

Viime vuodet ovat olleet matkailualalla hyvin poikkeuksellisia ja Hakkarainen huomaa haastavien aikojen synnyttäneen aivan uudenlaisen ilmiön liittyen hotellimajoituksiin.

– Lomilta ja staycationeilta toivotaan tällä hetkellä enemmän luksusta ja hotelliyöpymisiin ollaan myös valmiita panostamaan. Korkeampien huonetyyppien kysyntä ja tarve on koko ajan kasvussa. Teemasviittien uudistuksessa on selkeästi vastattu tarpeeseen, Hakkarainen on huomannut.



World Travel Awards perustettiin 1993 matkailualan parhaimmiston esiin nostamiseksi ja palkitsemiseksi. Nykyään se tunnetaan alan arvostetuimpana tunnustuksena. Kilpasarjoja on useita aina lentoyhtiöistä hotelleihin ja matkanjärjestäjiin, joille äänensä antavat sekä yksittäiset matkailijat että alan ammattilaiset. Lisätietoja: worldtravelawards.com



Lisätiedot ja haastattelut:

Joni Hakkarainen

myynti- ja markkinointijohtaja

Sunborn Group

joni.hakkarainen@sunborn.fi

p. 044 55 66 285

Kuvapyynnöt ja tutustumisvierailut:

Soila Tuomainen

viestintäpäällikkö

Sunborn Group

soila.tuomainen@sunborn.fi

p. 044 55 66 286