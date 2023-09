Naantalin Murikon alueelta haettavana uusia omakoti- ja asuinpientalorakentamisen tontteja

Naantalin kaupunki on avannut tänään 6.9. haettavaksi yhdeksän omakotitalotonttia sekä yhden asuinpientalorakentamisen tontin Vihnetien varrelta, Murikon alueelta Naantalin pohjoispuolelta. Tontit luovutetaan tarjouskilpailun perusteella.

– Kaupungin uusi tonttitarjonta on keskittynyt viime vuosina erityisesti Luonnonmaalle, ja Vihnetien uudet tontit laajentavat tarjontaa nyt myös Manner-Naantalin puolelle. Vihnetie sijaitsee rauhallisten pientaloalueiden kupeessa, erinomaisten yhteyksien ja ulkoilumahdollisuuksien äärellä, toteaa Naantalin kaupungin maankäyttöpäällikkö Tuomas Lindholm.

Kesällä 2023 rakennettu Vihnetie sijaitsee Naantali-Masku-seututien ja Vengan golf-kentän välimaastossa. Lähellä aluetta sijaitsevat Vengan ja Itäimmasen omakotialueet sekä Murikon pienteollisuusalue. Tontit sijaitsevat pääosin tasaisessa maastossa, osa länsipuolen tonteista ovat kallioisempia.

Peruspalvelut löytyvät Vihnetien alueen läheltä: Päiväkoti ja koulu sijaitsevat noin puolentoistakilometrin päässä, ja lähimpään kauppaan on matkaa vajaa kaksi kilometriä. Vieressä sijaitsevan golf-kentän lisäksi reilun kilometrin päästä Suovuoren ulkoilualueelta löytyy muun muassa ulkokuntoilulaitteet, kuntorata sekä lumisina talvina kattavat ladut. Naantalin keskustaan on Vihnetieltä matkaa noin neljä kilometriä.

Vihnetien omakotitonttien tonttikohtainen rakennusoikeus on 180–250 krs-m², ja niiden pohjahinta 36 500–60 000 €. Vihnekujalla sijaitsevan AP-tontin rakennusoikeus on 500 krs-m² ja pohjahinta 112 000 €. Tontit luovutetaan hintatarjouskilpailun perusteella, yksi tontti hakijaa kohden. Tontit on mahdollista ostaa tai vuokrata.

Alueen kunnallistekniikka on valmiina, joten alueelle pääsee rakentamaan heti tontinluovutuksen jälkeen.

Tarjoukset Vihnetien AO- ja AP-tonteista tulee jättää kaupungin verkkopalvelussa sähköisen tarjouslomakkeen kautta 11.10.2023 klo 15.00 mennessä.

Tutustu tarkemmin tontteihin ja tarjouskilpailun materiaaleihin: www.naantali.fi/vihnetie