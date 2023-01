Naantalin Musiikkijuhlat julkisti ensimmäisen Elina Vähälän suunnitteleman ohjelman

Naantalin Musiikkijuhlien pääfestivaali toteutetaan jälleen 6.-17.6.2023. Ohjelman on suunnitellut ensimmäistä kertaa viulisti Elina Vähälä, joka nimettiin tapahtuman taiteelliseksi johtajaksi viime kesänä tehtävässä yli 40 vuotta toimineen Arto Noraksen jälkeen.

Korkeatasoisen ja kansainvälisen ohjelmakokonaisuuden perinne jatkuu vahvana, mutta myös uudistuksia on luvassa, erityisesti esiintyjäjoukossa sekä joissain hieman totuttua kevyemmissä sisällöissä.

- Naantalin Musiikkijuhlille on ollut ominaista taiteilijoiden keskinäinen hyvä henki ja jopa perhemäisyys, joka kuuluu esityksissä ja on koettavissa tapahtuman tunnelmassa. Tätä haluan ehdottomasti jatkaa, mutta nyt pitkälti uusin taiteilijavoimin. Olen halunnut koota festivaalille ihailemiani taiteilijoita, joiden kanssa olen työskennellyt ympäri maailmaa, kertoo Elina Vähälä.

Tulevan kesän keskeisiä taiteilijoita ovat Elina Vähälän itsensä lisäksi muun muassa sopraanot Helena Juntunen ja Tuuli Lindeberg, viulistit Liza Ferschtman, Jan Söderblom ja Anna-Liisa Bezrodny, alttoviulisti Yuval Gotlibovich, sellistit Jan-Erik Gustafsson ja Amalie Stalheim, kontrabasisti Niek de Groot, käyrätorven soittaja Benoît de Barsony sekä klarinetisti Matthew Hunt. Suomen kansainvälisesti tunnetuin jousiskvartetti Meta4 esiintyy festivaalilla useissa konserteissa, erilaisissa kokoonpanoissa. Irlantilainen pianisti Barry Douglas, joka ihastutti kesällä 2022 niin yleisön kuin kriitikotkin, on mukana Naantalissa myös tulevana kesänä. Festivaalilla debytoi myös vahvaa kansainvälistä uraa tehnyt pianisti Paavali Jumppanen.

Konserteissa vahvemmat sisällölliset teemat

Myös sisällöllisesti konserteissa on tapahtunut uudistuksia. Kussakin konsertissa on aiempaa vahvemmin kantava sisällöllinen teema, kuten vaikkapa 17.6. Hetkiä ajassa -päätöskonsertissa, joka käy läpi vuodenajat Sebastian Fagerlundin Syyspäiväntasauksesta Astor Piazzollan Talveen ja Vernon Duken ihastuttavaan April in Parisiin Emma Salokosken ja Marzi Nymanin tulkitsemana. Konsertti huipentuu George Crumbin jopa aavemaiseen Kesäillan musiikkiin. Kesäkuun 8. päivä toteutuva Sibeliuksen siimeksessä -konsertti puolestaan koostuu Jean Sibeliuksen sekä vahvassa kansainvälisessä nosteessa olevan suomalaissäveltäjän Outi Tarkiaisen luonnon innoittamista sävellyksistä.

Festivaali käynnistyy kapulanvaihtokonsertilla, jossa kuullaan entisen ja nykyisen taiteellisen johtajan yhteisesityksenä Aulis Sallisen viululle ja sellolle säveltämän sekä Vähälälle ja Norakselle omistaman Duo per due -teoksen kantaesitys. Premiere-konsertissa 6.6. kuullaan myös muun muassa Cesar Franckia.

Viulistit vahvasti esillä – myös festivaalin kaikkien aikojen nuorimpana esiintyjänä

Viulistit ovat ensi kesänä erityisen vahvasti esillä. Sibelius-viulukilpailun tuore voittaja Inmo Yang esiintyy Sinfonia Lahden solistina kapellimestari John Storgårdsin johdolla 7.6., ja perjantaina 9.6. Mysterium-konsertissa kuullaan kymmenen Heinrich Ignaz Biberin Mysteerisonaattia, jotka uudistivat vuonna 1670 viulunsoiton mahdollisuuksia niin tunteellisilla kuin virtuoosisillakin vaatimuksillaan. Tämän harvoin kuullun barokkihelmen esittävät alankomaalainen huippuviulisti Liza Ferschtman ja Suomessa asuva virolainen cembalisti Irina Zahharenkova.

- En ole korostanut viulun roolia tietoisesti, mutta on luonnollista, että se omana instrumenttinani on saanut ohjelmassa vahvan aseman. Naantalin Musiikkijuhlilla debytoi myös yksi omista oppilaistani, joka on nuoresta iästään huolimatta jo voittanut kansainvälisiä kilpailuita, Vähälä kertoo.

Viulistilupaus Lilja Haatainen on kaikkien aikojen nuorin Naantalin Musiikkijuhlilla koskaan esiintynyt taiteilija, vasta 12-vuotias. Hänen tulkintansa Kreislerin kiihkeästä Preludista ja allegrosta kuullaan iltapäiväkonsertissa Uutta, vanhaa, lainattua Raision kirkossa sunnuntaina 11. kesäkuuta.

Kohtalon lauluista Intohimon sointiin

Franz Schubertin rakastetuimpia teoksia kuullaan sunnuntai-iltana 11.6. Schubertiadessa, joka sisältää Barry Douglasin ja Paavali Jumppasen tulkinnan Schubertin Fantasiasta sekä Helena Juntusen tähdittämän Paimen kalliolla -teoksen. Jahti-konsertin neljä suosittua teosta kertovat elämän ja kuoleman tarinoita 12.6. muun muassa Meta4:n tulkintoina. Kadonnutta valoa etsimässä -konsertti tiistaina 13.6. esittelee Sebastian Fagerlundin, Franz Lisztin ja Ralf Gothonin sävellyksiä.

Intohimon syövereihin sukelletaan keskiviikkona 14.6. konsertissa Intohimon sointi, jossa kuullaan Leoš Janáčekin Intiimejä kirjeitä -jousikvartetto Meta4:n kiihkeänä tulkintana, himosta ja kaipuusta toisen luo kertova Richard Wagnerin Tristan ja Isolde, amerikkalaisen Amy Beachin myöhäisromanttista intohimoa säästämätön pianokvintetto sekä äärimmäisyyksien vuoropuhelua Krysztof Pendereckin Duo Concertantessa viululle ja kontrabassolle.

Perinteinen saaristomerta kunnioittava In honorem maris -konsertti toteutuu myös tulevana kesänä, tarjoten muun muassa Claude Debussyn Uponneen katedraalin ja La Merin 15. kesäkuuta. Gustav Mahlerin dramaattisen kauniille sävelmille omistettua Kohtalon laulut -liedkonserttia tähdittävät mezzosopraano Yajie Zhang sekä legendaarinen liedpianisti Hartmut Höll perjantaina 16. kesäkuuta.

Kevyempiä sisältöjä ja uutuutena päätösklubi

Lauantain 10.6. pääkonsertissa Naantalin kirkossa kuullaan Samuli Edelmannin vuonna 1997 julkaiseman, kulttimaineeseen nousseen Vaiheet-albumin sekä myöhemmän Vaiheet 2:n rakastetuimpia sävelmiä, jotka hänen isänsä Toni Edelmann oli säveltänyt muun muassa Goethen, Hessen ja Shakespearen teksteihin. Saksofonisti Jukka Perkoa kuullaan Vaiheet-konsertin lisäksi myös Illalliskonsertissa Billie Holidayn tunnelmissa 8.6. Naantalin Kaivohuoneella yhdessä PreBobbers-yhtyeen ja blueslaulaja Marjo Leinosen kanssa. Festivaalin päättää uutuutena päätösklubi Emma Salokoski & ystävät.

Konserttien liput tulevat myyntiin keskiviikkona 4.1. klo 9 Lippupisteessä.