Naantalin Musiikkijuhlat uudistaa viestintäänsä

- Tavoitteena on vahvistaa mielikuvaa Naantalin Musiikkijuhlista korkeatasoisena ja merellisenä tapahtumana tavalla, joka tavoittaa jatkossa yhä uusia kohderyhmiä sekä tarjoaa yleisölle aiempaa enemmän ja helpommin tietoa tapahtumasta, toteaa Musiikkijuhlien toimitusjohtaja Suvi Innilä.

Uudistustyö lähti liikkeelle keväällä erilaisille kohderyhmille suunnatuilla kyselyillä Musiikkijuhliin liitetyistä mielikuvista sekä viestintään kohdistuvista odotuksista. Kerätyn tiedon perusteella Suunnittelutoimisto Innollisen Miia Liesegang loi pohjan uudelle visuaaliselle konseptille.

- Uusi visuaalinen konsepti on ensimmäinen askel laajamittaiselle kehitystyölle, jonka myötä pyrimme kehittämään asiakkaan elämyspolkua kokonaisvaltaisesti. Visuaalinen konsepti korostaa ja nostaa esiin korkeatasoisen ja vuosikymmeniä toimineen tapahtuman parhaita puolia, sanoo muotoilija Miia Liesegang Suunnittelutoimisto Innollisesta.

Naantalin Musiikkijuhlien historiaan on sisältynyt muun muassa lähes vuosikymmenen ajanjakso, jolloin tapahtuman vuotuiset julisteet suunnitteli maineikas graafikko Erik Bruun. Nyt vahvaan visuaalisuuteen halutaan palata tekemällä yhteistyötä kuvataiteilijoiden kanssa. Haussa on parhaillaan Musiikkijuhlien vuoden 2022 kuvataiteilija sekä kuvataideteos, joka toimii ensi vuoden vuosi-ilmeen pohjana.

Koronavuosien jälkeen on erityisen tärkeää, että viestintä tavoittaa oikeat kohderyhmät mahdollisimman tehokkaasti.

- Kulttuuritapahtumilla on monesti haasteena yhdistää taide ja kaupallisuus, mutta se on juuri mitä me teemme; yhdistämme luovuuden, näkemyksellisyyden, tuloksellisuuden ja teemme asioita aikapaineen alla kohti tavoitteita. Sydämeni palaa kulttuuri- ja taidehankkeille ja niiden viestinnällinen popularisointi on tärkeää, jotta yhä enemmän väkeä uskaltautuu korkeakulttuuriksi nimettyjen elämysten pariin, kertoo mainostoimisto Grundlagen luova johtaja ja perustaja Mari Tauler.

Musiikkijuhlien uusi tunnus ja visuaalinen ilme julkistetaan loppuvuoden 2021 aikana.