Naantalin voimalaitoksella tulipalo SRF-polttoaineen varastosiilossa - pelastuslaitos on paikalla sammuttamassa paloa

TSE sulki tänään kaksi kivihiilikäyttöistä yksikköään Naantalin voimalaitoksella 1.7.2020 08:00:00 EEST | Tiedote

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) on tänään sulkenut lopullisesti Naantalin voimalaitoksen kaksi vanhinta kivihiilikäyttöistä yksikköään, vuonna 1960 valmistuneen ykkösyksikön ja vuonna 1964 valmistuneen kakkosyksikön. Laitosten sulkeminen on merkittävä askel TSE:n matkalla kohti kivihiiletöntä energiantuotantoa. TSE:n tavoitteena on luopua kivihiilestä energiantuotannossaan vuoteen 2025 mennessä, ja se on tehnyt viime vuosina merkittäviä investointeja tämän tavoitteen saavuttamiseksi.