Naapuriapua paikallisilta ukrainalaisille pakolaisille – Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ja auttamisen tori Commu yhteistyöhön

"Vallillassa sijaitseva ukrainalaisten avustuskeskuksemme ottaa vastaan yli 100 sotaa pakenevaa ukrainalaista päivittäin”, kertoo Elizabeth Harjunpää, ukrainalaisten auttamiskeskuksen päällikkö.

”Tämä on ensimmäinen pysäkki, jossa ukrainalaiset saavat humanitaarista apua, neuvontaa ja psykologista tukea. Tällä hetkellä ukrainalaiset tarvitsevat apua myös keskuksemme ulkopuolella ja ympäri Suomea. Olemme saaneet lukuisia pyyntöjä suomalaisilta, jotka ovat valmiita tarjoamaan kaikenlaista apua. Siksi teemme yhteistyötä Commun kanssa, joka voi yhdistää ukrainalaisten tarpeet ja suomalaisten avun tehokkaasti. Olemme innoissamme siitä, että Commu on onnistunut tekemään palvelunsa ukrainan kielellä, mikä poistaa kielimuurin ja mahdollistaa helpon ja turvallisen siviiliauttamisen kaikkialla Suomessa.”

Commu -sovelluksessa auttaja ja avun tarvitsija kohtaavat

Suomeen saapuvia ukrainalaisia voi tarjoutua auttamaan Commu -sovelluksen kautta. Commu -sovellus on maksuton ja toimii suomeksi, ukrainaksi ja englanniksi. Sovelluksella on valtakunnallisesti yli 10,000 käyttäjää ja jo 100 ukrainalaista on löytänyt apua sovelluksen kautta.

“Kun Ukrainan sota kuukausi sitten syttyi, saimme heti kymmeniä viestejä käyttäjiltämme. Auttamisen halu on valtava ja reagoimme siihen nopeasti luomalla ukrainankielisen version sovelluksesta“, kertoo 27-vuotias Karoliina Kauhanen, yksi Commun perustajista. “Apua voi tarjota ja pyytää arkisiin asioihin, kuten ruoka-apua, vaatteita, apua lomakkeiden täyttöön ja myös uusia ystäviä. Commusta löytyy turvaverkosto paikallisia ihmisiä, jotka ovat valmiita auttamaan arjen aloittamisessa vieraassa maassa.”

Sovelluksesta löytyy myös Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n koostamia ohjeistuksia.