Näe ja näy pimeänä vuodenaikana

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ehdoton varuste pimeänä vuodenaikana on heijastin. Me suomalaiset pukeudumme syksyisin ja talvisin usein itsekin pimeästi eli kokomustaan, mikä vaarantaa näkyvyyttä entisestään. Värikkäinkään ulkovaate ei tuo kuitenkaan turvaa, vaan asianmukainen heijastin tai useampi. Sujauta jokaisen ulkotakin taskuun heijastin ja etsi viimeistään nyt kaappien kätköistä myös heijastinliivit. Ne ovat oiva varuste myös autoilijalle esimerkiksi rengasrikon varalta. Tiesitkö, että heijastimilla on turvastandardit? Osta heijastin, jonka merkintä on EN 13356 tai 17353, niin varmistat, että erotut pimeässä oikeasti.

Muista suojata myös lemmikkisi, jotta usein edellämme kulkevat karvakamut eivät ole vaarassa. Heijastavat tai vilkkuvat valopannat suojaavat omistajan kanssa kulkevaa lemmikkiä tehokkaasti. Paras näkyvyys saadaan yhdistämällä sekä heijastin että huomiovalo. Huomioliivi on usein turvallisin ja tehokkain keino saada myös lemmikki näkyväksi pimeässä.

Autoilija, ennakoi ja keskity vain ajamiseen

Myös autoilijan vastuulla on huolehtia turvallisuudesta ja havainnoida ympäristöä erityisen tarkasti pimeänä vuodenaikana. Kun ajaa, kannattaa keskittyä ajamiseen, ei soittolistan valintaan tai osoitteen kirjoittamiseen navigointijärjestelmään. Ajamiseen kannattaa varata aina riittävästi aikaa, erityisesti nyt, kun ajo-olosuhteet muuttuvat talven lähestyessä haastavammiksi. Jos näkyvyys on tiettävästi huono, vältä kiireessä ajamista.

Autoa avustajat järjestelmät tuovat autoiluun jatkuvasti lisää turvatekniikkaa, mutta usein myös liiallista turvallisuuden tunnetta. Kehittyneet järjestelmät lähettävät varoitusääniä ja jarruttavat jopa automaattisti, kun lähietäisyydelle ilmestyy liikkuva kohde kuten peura, mutta toiminnallisuus ei päde hitaassa vauhdissa esimerkiksi parkkialueella. Ei siis kannata tuudittautua siihen, että auto varottaisi automaattisesti parkkipaikalta pois peruuttaessa, kun jostakin ilmestyy äkillisesti jalankulkija tai toinen auto. Tänä syksynä niin jalankulkijat kuin autoilijatkin voi yllättää myös vähentynyt valaistus teillä, marketeissa, bensa-asemilla ja liikekeskuksissa. Silmät ovat edelleen kuskin luotettavin aisti liikenteessä. Turvallisia kilometrejä!

Muistilista teillä liikkuville