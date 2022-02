Näihin kesätyöpaikkoihin nuoret haluavat – katso faktat kesätöiden tilanteesta ja hakijoiden toiveista

Kesätyönhakukausi on alkanut ennätyksellisen vilkkaana: Duunitorilla on julkaistu enemmän kesätyöilmoituksia kuin koskaan aiemmin. Avoimia kesätöitä riitti jo ennen joulua huomattavasti enemmän kuin edellisvuosina. Sama korkea taso on pysynyt yllä helmikuulle asti ja näyttää jatkuvan.

Tähän astisella kesätyökaudella (1.11.2021–22.2.2022) Duunitorilla on julkaistu yli 17 000 kesätyöpaikkailmoitusta, mikä on lähes 60 prosenttia enemmän kuin samalla ajanjaksolla kesälle 2021 – ja myös enemmän kuin ennen koronakriisiä.

Tällä hetkellä Duunitorilta löytyy yli 10 000 kesätyöilmoitusta. Reaaliaikaisen tilanteen näet Duunitorin kesätyösivulta.

Avoimia kesätyöpaikkoja on vielä enemmän kuin ilmoituksia, sillä moni työnantaja hakee yhdellä ilmoituksella kymmeniä tai jopa satoja kesätyöntekijöitä.

Duunitorin palkkavertailun mukaan kausityöntekijä tienaa keskimäärin 1 876 euroa kuussa.

Duunitori selvittää vuosittain hakijoiden kokemuksia ja ajatuksia kesätyönhausta. Tuore kesätyökysely toteutettiin tammi–helmikuussa 2022 Duunitorin kesätyösivustolla, ja siihen vastasi lähes 2 500 nuorta kesätyönhakijaa.

Alaikäiset hakevat kesätöitä innoissaan

Alaikäisten kesätöiden määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa kuin täysi-ikäisten. Esimerkiksi tämän hetken yli 10 000 kesätyöpaikkailmoituksesta vain alle 400 soveltuu työnantajan ilmoituksen mukaan alle 18-vuotiaille.

Duunitorin kesätyökyselyn mukaan alle 18-vuotiaat asennoituvat silti kesätyönhakuun vanhempia hakijoita myönteisemmin. Heistä 59 prosenttia suhtautuu kesätyönhakuun innostuneesti, kun täysi-ikäisistä niin tekee 30 prosenttia. Alaikäisistä vain 21 prosenttia ahdistaa tai turhauttaa kesätyönhaku, kun täysi-ikäisistä niin kokee peräti 46 prosenttia.

”Luultavasti alaikäisillä ei ole vielä yhtä paljon kokemuksia tuloksettomasta työnhausta kuin vanhemmilla hakijoilla. Kun on kesä toisensa perään lähettänyt roppakaupalla hakemuksia, joihin ei saa aina mitään vastausta, motivaatio voi olla koetuksella”, sanoo Duunitorin sisältö- ja viestintäpäällikkö Aino Salonen.

Yleisesti ottaen turhautuminen ja ahdistuminen kesätyönhakuun on lisääntynyt verrattuna aiempiin vuosiin.

”Vaikka kesätyöpaikkojen määrä on kasvanut, kyselyn tuloksista ja Duunitorin datasta näkyy, että kysyntää on edelleen huomattavasti enemmän kuin paikkojen tarjontaa. Kesätyö on usein nuorten ensikosketus työnhakuun ja työelämään. On nuorten tulevaisuuden ja koko yhteiskunnan kannalta tärkeää, että he saavat hyviä kokemuksia ja mahdollisuuden onnistua.”

Nuorilla on realistisia kesätyötoiveita

Kesätyökyselyn mukaan nuorten kesätyöunelmat ovat järkeviä ja linjassa työpaikkojen tarjonnan kanssa.

”Nuorten toiveet kesätöiden suhteen ovat hyvin realistisia: he toivovat kesätöitä niiltä aloilta, jotka perinteisesti palkkaavat paljon nuoria ja kesätyöntekijöitä. Etenkin asiakaspalvelu, myynnin ja kaupan ala sekä ravintola- ja matkailuala nousevat nuorten toiveissa”, Salonen kertoo.

Myös tällä hetkellä näillä aloilla on runsaasti avoimia kesätyöpaikkoja. Yksittäisistä tehtävistä nuorten toiveissa nousee jälleen kesäinen ikisuosikki: jäätelömyyjän työ. Sama näkyy työpaikkailmoitusten lukukerroissa, joissa jäätelökioskien kesätyöt keräävät jättiyleisön joka vuosi.

Työpaikoista kahvila ja kauppa saavat runsaasti mainintoja kysyttäessä unelmien kesätyöpaikasta. Moni on kiinnostunut kesätyöstä suuren ketjun ruoka- tai vaatekaupassa. Myös päiväkodit ja kulttuurialan työpaikat, kuten kirjastot, museot ja teatterit, nousevat nuorten toiveissa.

Moni vastaaja mainitsee unelmien kesätyönantajana oman kunnan tai kaupungin. Ne työllistävätkin usein merkittävän määrän kesätyöntekijöitä, myös alaikäisiä.

Nuorten kuluttajina tuntemat brändit ja paikat, kuten Lidl, S-ryhmä, Kesko, Tokmanni ja Linnanmäki, kiinnostavat kesätyönhakijoita. Vahvat brändit dominoivat myös viime kauden luetuimmissa kesätyöilmoituksissa.

Työvoimapula näkyy myös kesätyömarkkinoilla

Ensi kesän tilanne näyttää kesätöiden tarjonnan osalta poikkeuksellisen valoisalta, mutta yleisesti ottaen kesätyönhakijoita on huomattavasti enemmän kuin avoimia paikkoja. Esimerkiksi viime kesätyökaudella Duunitorilla julkaistiin noin 30 000 kesätyöpaikkailmoitusta, mutta Duunitorin kesätyöilmoitukset ja kesätyösivustot keräsivät lähes 12 miljoonaa lukukertaa.

Moni nuori jää siis rannalle kesätyönhaussa, mutta näin ei ole suinkaan kaikilla toimialoilla.

”Yksittäisellä alalla tai alueella työnantajat saattavat kilpailla kesätyöntekijöistä. Kuten työmarkkinoilla ylipäätään, aina työvoiman toiveet, osaaminen ja sijainti eivät kohtaa työnantajien tarpeiden kanssa”, Salonen huomauttaa.

Esimerkiksi terveydenhuollon kesätyöpaikkojen määrä on kasvanut merkittävästi aiemmista vuosista, ja niitä on tällä hetkellä tarjolla jopa enemmän kuin myynnin ja kaupan alalla. Terveydenhuoltoala ei kuitenkaan nouse erityisesti kesätyönhakijoiden toiveissa.

”Moni sote-alan kesätyöpaikka edellyttää alan työkokemusta tai koulutusta, joten potentiaalisia kesätyöntekijöitä ei ole yhtä valtava joukko kuin vaikkapa kaupan tai ravintola-alan tehtäviin, joihin voi usein ponnistaa ilman aiempaa kokemusta. Näin sote-alan työvoimapula heijastuu myös kesätyömarkkinoille, joilla kilpaillaan osaavista sijaisista samaan tapaan kuin muissakin alan tehtävissä.”

Aidosti hyvä työnantaja houkuttelee kesätyönhakijoita

”Työvoimapulasta kärsivillä aloilla on erityisen tärkeää, että työnantaja markkinoi kesätyöpaikkaa aktiivisesti kesätyönhakijoille luontevissa kanavissa ja heille luontevilla tavoilla. Työpaikan hakemisen on myös onnistuttava helposti, ja rekryprosessin on oltava sujuva ja hakijaystävällinen”, Salonen sanoo.

Osaajapulan laajemmat ongelmat eivät tietysti ratkea yksittäisen työnantajan teoilla, mutta kilpailu osaajista edellyttää pitkäjänteistä työntekijäkokemuksen ja työnantajakuvan kehittämistä.

”Parhaiden osaajien houkuttelu vaatii, että on hyvä työnantaja niin uransa alussa oleville kuin muillekin. Puskaradio kertoo myös nuorille, jos näin ei ole.”

Tutustu kesätyökyselyn tuloksiin.

