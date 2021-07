Näillä 10 toimialalla on eniten avoimia työpaikkoja – työnhakijan kannattaa toimia nyt

Toisin kuin yleisesti uskotaan, kesä on oivallista aikaa työnhaulle. Työpaikkoja on tällä hetkellä tarjolla ennätysmäärä, ja lomakausi antaa työnhakijalle mahdollisuuden erottua hakijoiden joukosta. Työnhakupalvelu Duunitori listasi toimialat, joilla on eniten avoimia työpaikkailmoituksia juuri nyt.

Työnhakupalvelu Duunitorin sivustolta löytyy tälläkin hetkellä yli 37 000 työpaikkailmoitusta.

Monet työnhakijat jättävät työnhaun kesällä tauolle, sillä sitkeästi elävän uskomuksen mukaan rekrytointeja ei kesällä tehdä. Työnhakupalvelu Duunitorilla julkaistut työpaikkailmoitukset kumoavat kuitenkin uskomuksen, sillä palvelussa on tällä hetkellä julki ennätysmäärä ilmoituksia ajankohtaan nähden – yhteensä yli 37 000 kappaletta. Kesäkuussa julkaistiin 80 prosenttia ja heinäkuun ensimmäisellä viikolla 40 prosenttia enemmän työpaikkailmoituksia kuin vuosi sitten samaan aikaan. Todellisuudessa avoimia työpaikkoja on vielä huomattavasti enemmän kuin sivustolla on ilmoituksia, sillä moni työnantaja hakee yhdellä ilmoituksella kymmeniä tai jopa satoja työntekijöitä. ”Kuluneet kevät ja kesä ovat olleet rekrytoinnin kannalta poikkeuksellisia. Työpaikkoja on tarjolla huomattavasti enemmän kuin viime vuonna, mutta myös enemmän kuin kesällä ennen koronaa. Kyse voi olla ainakin osittain koronan aikana patoutuneesta kysynnästä. Tämän kehityksen voi nähdä povaavan hyvää niin taloudelle kuin työnhakijoillekin”, Duunitorin sisältö- ja viestintäpäällikkö Anna Mäkelä kommentoi. Kesälomakausi voi auttaa hakijaa erottumaan Duunitorin kävijätilastoista selviää, että kesäisin työpaikkoja etsitään ja haetaan selkeästi vähemmän kuin muina vuodenaikoina. Aktiiviselle työnhakijalle se on kuitenkin hyvä uutinen, sillä se tarkoittaa vähemmän kilpailua avoimista paikoista. Kesällä voikin olla mahdollisuus napata sellainen työpaikka, joka vilkkaampana työnhakuaikana saattaisi mennä kokeneemmalle hakijalle. Syksyyn työnhakunsa kanssa odottava saattaa tehdä itselleen karhunpalveluksen, sillä syksyllä ja alkuvuodesta haetaan töitä perinteisesti suurella innolla. ”Osalla työnantajista rekrytointiprosessit voivat toki venyä tai lykkääntyä lomakauden vuoksi, mutta toisaalta rekrytoijalla voi olla hiljaisena kesäkautena enemmän aikaa syventyä hakemuksiin ja vastata hakijoiden kysymyksiin”, Mäkelä vinkkaa. Avoimia työpaikkoja kannattaa siis seurata aktiivisesti myös kesällä tai asettaa vaikka uusista työpaikoista ilmoittava hakuvahti, jotta kiinnostavat paikat eivät mene sivu suun. 10 toimialaa, joilla on eniten avoimia työpaikkoja Duunitorilta löytyy juuri nyt yli 37 000 työpaikkailmoitusta, mutta avoimien paikkojen määrä vaihtelee toimialoittain. Tällä hetkellä eniten avoimia työpaikkoja on julkisella sektorilla, rakennusalalla sekä asiakaspalvelun parissa. Eniten avoimia työpaikkoja on seuraavilla 10 alalla: Julkinen sektori ja järjestöt Rakennusala Asiakaspalvelu Terveydenhuoltoala Asennus, huolto ja puhtaanapito Teollisuus ja teknologia Sosiaali- ja hoiva-ala Myynti- ja kaupan ala Ravintola- ja matkailuala Opiskelijoiden työpaikat Kaipaatko lisätietoa? Haluatko tietää lisää työmarkkinatilanteesta tai tarvitsetko asiantuntijan haastatteluun? Ole yhteydessä! Tutustu myös Duunitorin kaikille avoimeen työmarkkinapalveluun, joka kertoo esimerkiksi, mitkä alat kiinnostavat hakijoita ja millä aloilla on eniten avoimia työpaikkoja.

