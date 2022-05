Näillä aloilla on eniten kesätöitä: työvoimapula näkyy – vielä auki ennätysmäärä viime hetken paikkoja

Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla on haettu tänä vuonna ennätyksellisen paljon kesätyöntekijöitä. Yhä useampi nuori saa siis mahdollisuuden päästä kesätöihin.

Kesätyönhaku on aikaistunut vuosi vuodelta. Jo ennen joulua tuli auki poikkeuksellisen runsaasti kesätyöpaikkoja. Lisäksi kesätyönhakukausi on viime ja tänä vuonna pidentynyt: loppukeväästä ja vielä alkukesästäkin on ollut tarjolla yllättävän paljon viime hetken kesätöitä.

Huhtikuussa Duunitori.fissä julkaistiin yli 7 000 uutta kesätyöpaikkailmoitusta, kun viime vuonna vastaava luku oli yli 5 000 ja vuonna 2020 alle 2 000.

Marras–huhtikuussa Duunitorilla julkaistiin 34 096 kesätyöilmoitusta , kun vuonna 2021 niitä oli samalla jaksolla 21 862 ja vuonna 2020 yhteensä 17 347. Ilmoitusten määrä kasvoi viime vuodesta 56 prosenttia .

Koko kesätyönhakukaudella 2021 (marras–kesäkuu) julkaistiin noin 30 000 kesätyöilmoitusta. Ensi kesän osalta tämä määrä on siis ylittynyt kirkkaasti jo nyt.

Tahti ei ole pysähtynyt: myös toukokuun alussa on ollut selvästi enemmän kesätyöilmoituksia kuin aiempina vuosina.

Tälläkin hetkellä Duunitorilla on yli 6 000 kesätyöilmoitusta. Duunitorin kesätyösivulta näet reaaliaikaisen tilanteen ja avoimet paikat.

Avoimia kesätyöpaikkoja on todellisuudessa enemmän kuin ilmoituksia, sillä yhdellä työpaikkailmoituksella saatetaan hakea kymmeniä tai jopa satoja kesätyöntekijöitä.

”Viime vuonna oli jo erittäin paljon avoimia kesätyöpaikkoja, ja tänä vuonna tilanne on ollut vielä valoisampi. Tähänastisen datan perusteella ennustan, että näin toukokuussa ja vielä kesäkuussakin tulee olemaan runsaasti viime hetken kesätöitä. On hienoa, että niin moni työnantaja on valmis tarjoamaan nuorille tärkeän kokemuksen”, sanoo Duunitorin sisältö- ja viestintäpäällikkö Aino Salonen.

Näillä aloilla on eniten kesätöitä

Näillä toimialoilla julkaistiin eniten kesätyöilmoituksia tammi–huhtikuussa 2022 (ilmoitusten määrä suluissa):

Ravintola- ja matkailuala (4 662) Myynti- ja kaupan ala (3 972) Sosiaali- ja hoiva-ala (2 985) Terveydenhuoltoala (2 061) Julkinen sektori ja järjestöt (1 963) Rakennusala (1 887) Teollisuus ja teknologia (1 882) Kuljetus, logistiikka ja liikenne (1 721) Asennus, huolto ja puhtaanapito (875) Hallinto ja yleiset toimistotyöt (693)

Osa ilmoituksista kuuluu useaan kategoriaan: esimerkiksi julkisen sektorin paikoissa on paljon terveydenhuollon töitä.

Valtaosa kesätyöpaikoista on siis ravintola- ja matkailualalla, myynnin ja kaupan alalla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kaikilla näillä aloilla on myös runsaasti viime hetken kesätöitä.

Ravintola- ja matkailualan sekä sote-alan kesätyöpaikkojen määrä on kasvanut merkittävästi viime vuodesta. Myynnin ja kaupan alan kesätyöt ovat myös lisääntyneet, mutta muutos ei ole ollut yhtä merkittävä kuin muilla suurimman tarjonnan aloilla.

”Nuorten toiveet kesätöiden suhteen ovat realistisia eli linjassa tarjonnan kanssa. Duunitorin kesätyökyselyn mukaan heitä kiinnostavat etenkin asiakaspalvelutehtävät esimerkiksi ravintola- ja matkailualalla sekä kaupan alalla. Esimerkiksi jäätelökioskit, kahvilat ja ruokakaupat houkuttelevat nuoria tänäkin vuonna”, Salonen kertoo.

Työvoimapula näkyy kesätyömarkkinoilla

Työvoimapula heijastuu myös kesätöihin: Kesätyöntekijöiden tarve on kova paitsi henkilöstön lomien myös monen alan alan osaajapulan vuoksi. Avoimissa kesätyöpaikoissa korostuvat työvoimapula-alat, kuten sote- ja ravintola-ala.

”Niin kuin työmarkkinoilla ylipäätään, myös kesätyönhaussa näkyy kohtaanto-ongelma. Eli kesätyönhakijoiden osaaminen ja työnantajien tarpeet eivät aina kohtaa. Esimerkiksi terveydenhuollon kesätöitä on runsaasti, mutta tehtävät edellyttävät usein alan koulutusta ja työkokemusta”, Salonen sanoo.

Isossa kuvassa hakijoita on kuitenkin edelleen reippaasti enemmän kuin kesätyöpaikkoja, ja moni nuori jää ilman kesätyötä. Etenkin alaikäisille on vähän tarjontaa, sillä monet työnantajat edellyttävät 18 vuoden ikää.

”Riippuu paljon alasta ja alueesta, onko myös kesätyöntekijöistä pulaa. Joitain paikkoja hakevat sadat tai jopa tuhannet nuoret, ja toisiin ei meinata saada ollenkaan hakijoita.”

Jos alalla on pulaa työvoimasta, kesätyöntekijöiden rekrytointi vaatii työnantajilta aktiivista otetta:

”Pelkkä työpaikkailmoituksen julkaisu ei riitä. On selvitettävä, miksi oma työpaikka on vetovoimainen kohderyhmälle sekä viestittävä näistä asioista sen käyttämissä kanavissa ja sitä puhuttelevalla tavalla. Houkutteleva työnantajakuva syntyy ennen kaikkea siitä, että on aidosti hyvä työntantaja. Työntekijäkokemusta pitää siis kehittää järjestelmällisesti.”

”Lisäksi kannattaa varmistaa, että työpaikan hakeminen onnistuu helposti ja että rekrytointiprosessi on muutenkin hakijaystävällinen.”

Vielä ehtii napata kesätyön – 8 vinkkiä hakijalle

Yleisesti ottaen kesätyönhaku kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin, sillä silloin on eniten mahdollisuuksia. Mutta jos vielä ei ole tärpännyt tai aloittanut työnhakua, edelleen on hyvät mahdollisuudet saada töitä kesäksi.

Aino Salonen vinkkaa, mikä auttaa onnistumaan kesätyönhaussa:

Katsele avoimia paikkoja ennakkoluulottomasti. Kaikenlainen työkokemus on hyödyllistä työelämätaitojen ja tulevaisuuden työnhaun kannalta. Kokemus auttaa ymmärtämään, millaisia töitä haluaa tehdä. Eli hakemista kannattaa harkita, vaikkei paikka olisi unelmiesi kesätyö. Mieti aitoja vahvuuksiasi: missä juuri sinä olet hyvä ja mistä tykkäät. Pohdi, mitkä näistä ominaisuuksista ovat hyödyllisiä kyseisessä kesätyössä, ja kerro töitä hakiessa, miten ne näkyvät käytännössä. Lue työpaikkailmoitus huolella. Se paljastaa, mikä on tärkeää työnantajalle. Räätälöi aina työhakemus ja CV haettavan paikan mukaan. Pyri kertomaan, mitä työnantajan kannalta hyödyllistä juuri sinä voisit tarjota juuri tälle työpaikalle. Myös työhaastatteluun kannattaa valmistautua huolellisesti esimerkiksi miettimällä vastauksia yleisiin työhaastattelukysymyksiin. Kukaan ei oleta, että kesätyöntekijä on valmis paketti. Tärkeintä on avoin ja innokas asenne sekä halu oppia – näitä asioita kannattaa siis tuoda esille. Huomioi piilotyöpaikat. Monesta työstä ei ilmoiteta julkisesti, joten kannattaa kertoa kaikille tutuille etsiväsi kesätöitä ja olla suoraan yhteydessä kiinnostaviin työnantajiin. Voit myös tehdä julkisen työnhakupostauksen someen. Jos kesätyöpaikkaa ei irtoa, älä lannistu. Moni muu on samassa asemassa. Harkitse itsesi työllistämistä keikkatöillä, kuten ikkunanpesulla tai lastenvahtimisella. Myös vapaaehtoistyö, erilaiset kurssit ja opinnot sekä harrastukset opettavat työelämässäkin olennaisia taitoja ja voivat auttaa työllistymään jatkossa.

