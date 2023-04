Näillä aloilla riittää kesätöitä – yksi ryhmä jää edelleen rannalle

Kesätyömarkkina on pysynyt vilkkaana: Duunitorilla on haettu ennätyksellisen suurta määrää kesätyöntekijöitä. Eniten mahdollisuuksia on aina vuoden alussa, mutta vieläkin ehtii napata kesätyöpaikan.

Tähän astisella kesätyönhakukaudella (1.11.2022–31.3.2023) Duunitorilla on julkaistu noin 32 000 kesätyöpaikkailmoitusta , mikä on yli 15 prosenttia enemmän kuin samalla jaksolla kesälle 2022 ja huimat 88 prosenttia enemmän kuin kesälle 2021. Myös viime kesänä oli siis ennätyksellisen paljon kesätöitä.

Tällä hetkellä Duunitorilta löytyy yli 6 500 kesätyöilmoitusta. Reaaliaikaisen tilanteen näet Duunitorin kesätyösivulta.

Avoimia kesätyöpaikkoja on vielä enemmän kuin ilmoituksia, sillä moni työnantaja hakee yhdellä ilmoituksella kymmeniä, satoja tai jopa tuhansia kesätyöntekijöitä.

”Kesätyönhakukausi on kuumimmillaan tammi–maaliskuussa, mutta paikkoja on tarjolla läpi kevään ja vielä alkukesästäkin. Kesätyönhakijan kannattaa olla liikkeellä mahdollisimman ajoissa, mutta nytkään ei ole liian myöhäistä ryhtyä hakemaan. Vielä voi hyvin onnistua, kunhan on aktiivinen, sinnikäs ja avoimin mielin liikenteessä”, vinkkaa Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.

Tällaisia kesätöitä on eniten tarjolla

Näillä aloilla julkaistiin maaliskuussa eniten kesätyöpaikkoja:

Ravintola- ja matkailuala Myynnin ja kaupan ala Sosiaali- ja hoiva-ala Rakennusala Kuljetus, logistiikka ja liikenne Terveydenhuoltoala Teollisuus ja teknologia

Ravintola- ja matkailualan paikkoja julkaistiin ylivoimaisesti eniten: noin 1 400 ilmoitusta yhteensä 8 000 kesätyöilmoituksesta.

Listan alat ovat perinteisesti suuria kesätyöntekijöiden työllistäjiä, mutta myös työvoimapula heijastuu lukuihin.

”Ravintola-alan ohella esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan äärimmäisen kova työvoiman tarve lisää myös kesätyöpaikkojen tarjontaa ja kilpailua sopivista osaajista. Tällaisilla aloilla ei missään nimessä riitä, että vain julkaistaan työpaikkailmoitus. Tekijöiden löytäminen edellyttää aktiivista rekrytointimarkkinointia ja pitkäjänteistä työnantajakuvan rakentamista – myös nuorten kohderyhmässä”, Salonen kertoo.

”Yleisesti ottaen kesätyönhakijoita on valtavasti, mutta kesätyömarkkinoilla vallitsee kohtaanto-ongelma siinä missä työmarkkinoilla muutenkin: Kaikki tekijät eivät ole siellä, missä työtä on tarjolla. Ja toisaalta kaikilla hakijoilla ei ole työn kannalta oleellista osaamista. Tämä tarkoittaa, että moni työnantaja joutuu näkemään vaivaa onnistuneiden rekrytointien eteen.”

Nämä paikat kiinnostavat kesätyönhakijoita

Eri aloista ylivoimaisesti eniten silmäpareja keräävät myynnin ja kaupan alan kesätyöpaikkailmoitukset. Sama trendi näkyy Duunitorin kesätyökyselyssä. Vastaajien mukaan halutuimpia tehtäviä ovat:

Asiakaspalvelu Myynnin ja kaupan ala Ravintola- ja matkailuala

”Yksittäisistä kesätyöpaikoista suosittuja ovat etenkin kauppa, kahvila ja ikivihreä klassikko: jäätelökioski. Ne ovat nuorille tuttuja paikkoja kuluttajina. Lisäksi kaupan ala ja ravintola-ala ovat matalan kynnyksen aloja. Niiden vahvuus on, että työ on usein mahdollista ottaa haltuun ilman työkokemusta ja alan koulutusta”, Salonen sanoo.

Alaikäiset jäävät usein rannalle – miten onnistua?

Vaikka kesätyötilanne on valoisa, alaikäisten on edelleen merkittävästi vaikeampi päästä kesätöihin kuin täysi-ikäisten. Alle 18-vuotiaiden kesätöiden määrä ei ole viime vuosina kasvanut samassa suhteessa kuin kaikkien kesätyöpaikkojen. Esimerkiksi tämän hetken yli 6 500 kesätyöilmoituksesta vain alle 50 on alaikäisten paikkoja.

”Työllistyminen ei ole kuitenkaan mahdotonta alle 18-vuotiaanakaan. Alaikäisiä työllistävät muassa kunnat, seurakunnat, kaupat, hautausmaat, leirit, lastenhoito, siivous, marjanmyynti ja marjatilat. Myös ravintoloissa ja kahviloissa on heille avustavia tehtäviä”, Salonen kertoo.

Lisäksi 4H-nuorisojärjestö, Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma sekä kesätyöseteli auttavat monia alaikäisiä nappaamaan kesätyön.

Duunitorin kesätyökyselyn ja kävijädatan mukaan alaikäiset etsivät kesätöitä innoissaan ja ahkerasti.

”Heidän asenteensa on siis tyypillisesti erinomainen. Mutta koska työpaikan saaminen alaikäisenä ja ilman kokemusta on vaikeaa, nuoret tarvitsevat tukea aikuisilta. Vanhempi tai muu aikuinen voi esimerkiksi auttaa työhakemuksen ja CV:n teossa sekä työhaastatteluun valmistautumisessa. Kesätyönhaku voi tuntua toivottomalta ja vaatia suuren määrän toistoja, joten myös tsemppaus on tärkeää.”

Salonen neuvoo lisäksi kaikenikäisiä kesätyönhakijoita hyödyntämään verkostojen voiman:

”Kannattaa huomioida piilotyöpaikat ja olla aktiivinen muutenkin kuin hakemalla avoimia paikkoja: Olla suoraan yhteydessä työnantajiin sekä kertoa avoimesti tutuille ja esimerkiksi somessa, että etsii kesätöitä ja mitä voi tarjota työnantajalle. Myös aikuiset voivat levittää sanaa tutun nuoren kesätyönhausta.”

Kaipaatko lisätietoa?

Duunitori selvittää vuosittain hakijoiden kokemuksia ja ajatuksia kesätyönhausta. Tuore kesätyökysely toteutettiin helmikuussa 2023 Duunitorin kesätyösivustolla, ja siihen vastasi 2 249 nuorta kesätyönhakijaa. Tutustu kesätyökyselyn tuloksiin.

