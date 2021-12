Näillä vinkeillä varmistat paloturvallisen joulun!

Joulun pyhinä on hyvä muistaa tietyt kodin paloturvallisuuteen liittyvät seikat. Kodin vaaranpaikat liittyvät eritoten kynttilöiden polttamiseen ja tulisijoihin.

Kynttilät tuovat jouluun valoa ja tunnelmaa. Kynttilöitä polttaessa on kuitenkin otettava huomioon paloturvallisuus: kynttilät tulee asettaa palamattomalle ja tukevalle alustalle tarpeeksi kauas syttymisherkistä materiaaleista. Muista myös, että kynttilää ei saa koskaan jättää palamaan yksin – viimeinen huoneessa sammuttaa kynttilät lähtiessään tukahduttamalla tai varovasti puhaltaen.

Etenkin joulukiireiden tohinassa kynttilänjalka saattaa kuitenkin kaatua tai jokin saattaa osua kynttilän liekkiin ja syttyä palamaan. Tällaisten tilanteiden varalle jokaisesta kodista tulisi löytyä käsisammutin tai sammutuspeite. Riittävän ajoissa aloitetut alkusammutustoimet voivat estää suuremman vahingon syntymisen.

Varovaisen tulenkäytön ja alkusammutusvälineiden lisäksi on hyvä muistaa tarkistaa kodin palovaroittimien toimivuus. Toimiva palovaroitin on halpa henkivakuutus. Yleisesti palovaroittimet tulisi vaihtaa säännöllisesti valmistajan määrittelemän käyttöiän mukaan. Yleensä palovaroitinten käyttöikä on 5–10 vuotta. Kodin jokaisen palovaroittimen paristo puolestaan on hyvä vaihtaa kerran vuodessa.

Jos asunnossasi on tulisijoja tai kaasu- tai polttotoimisia laitteita, on myös häkävaroitin oleellinen. Häkävaroitin reagoi ilmassa kohonneeseen hiilimonoksidin määrään. Häkää on ihmisen mahdotonta havaita itse, sillä se on hajuton, mauton ja väritön myrkkykaasu. Häkävaaran riskiä voit pienentää myös kiinnittämällä huomiota tulisijan oikeaoppiseen käyttöön ja huolehtimalla kaasulaitteiden kunnosta. Nuohouksestahan olet jo huolehtinut ennen lämmityskauden alkua.

Turvallista joulua!