Näin huolehdit kissasi tai koirasi ihosta

Koirien iho-ongelmista 38 prosenttia ilmenee ensimmäisen elinvuoden aikana. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota kissasi tai koirasi käyttäytymiseen ja siihen, jos käyttäytyminen poikkeaa normaalista jo lemmikin ollessa pentu. Royal Caninin eläinlääkäri antaa parhaat vinkkinsä koirien ja kissojen iho-ongelmien hoitamiseen.

Ravitsevalla ruoalla voi olla positiivinen vaikutus koirien ja kissojen ihoon ja turkkiin, mutta ruokavalio voi myös aiheuttaa allergisia reaktioita. Ruoka-aineallergiat ja -intoleranssit (Cutaneous adverse food reaction – cAFR) ovat syy lähes viidenneksessä koirien kutinaan liittyvistä ongelmista. Ihon ja turkin hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että koira tai kissa saa riittävästi kaikkia tarvitsemiaan ravintoaineita, erityisesti mitä tulee välttämättömiin rasvahappoihin ja proteiineihin.

- Koirat ja kissat, joilla on taipumusta ihoherkkyyksiin, voivat hyötyä ruokavaliosta, joka on erityisesti kehitetty tukemaan sen ihon ja turkin hyvinvointia. On olemassa myös ns. erikoisruokavalioita, jotka on erityisesti kehitetty tukemaan ihon toimintaa tiettyjen ihosairauksien yhteydessä, sanoo Justina Svantesson, Royal Canin Nordicsin eläinlääkäri ja kuluttajapalvelukoordinaattori.

Myös loiset voivat aiheuttaa ja edistää ihosairauksia ja allergioita. Ihosairaudet voivat kiusata myös koiria ja kissoja, joilla on atooppinen ihottuma. Atooppinen ihottuma on synnynnäinen, suurentunut taipumus ylireagoida tiettyihin ilmassa leviäviin aineisiin, kuten siitepölyyn tai punkkeihin.

- Tärkeitä seurattavia oireita ovat esimerkiksi, jos koirasi tai kissasi alkaa raapia itseään tavallista enemmän tai sillä ilmenee ihottumaa, punoitusta, turkkimuutoksia tai karvanlähtöä. Erilaiset allergiat ja loiset ovat koirien ja kissojen yleisimpiä iho-ongelmia, sanoo Justina Svantesson.

Eläinlääkärin vinkit iho-ongelmien torjumiseen

Valitse oikea ruokavalio

Erikoisravinnoksi tarkoitettu ruokavalio voi auttaa tukemaan koiran tai kissan ihon toimintaa ihosairauksien ja liiallisen karvanlähdön yhteydessä. Erikoisruokavalioihin tulee olla eläinlääkärin suositus. Jos koirallasi tai kissallasi on taipumusta ihoherkkyyksiin, voit valita ruokavalion, jonka ravintotasapaino on erityisesti sovitettu tähän tarkoitukseen. Omega 3- ja omega 6 -rasvahapot ovat esimerkkejä ravintoaineista, jotka voivat auttaa ylläpitämään ihon ja turkin hyvinvointia. Jopa 30 prosenttia proteiininsaannista menee ihoon ja turkkiin. Tästä syystä on tärkeää antaa koiralle tai kissalle helposti sulavaa, korkealaatuista proteiinia sisältävää ruokaa. Näin ne saavat elimistöönsä riittävästi proteiinia ihon ja turkin ylläpitoon ja samalla pienennetään riskiä siihen, että sulamaton proteiini (joka ei ole imeytynyt) aiheuttaisi ongelmia paksusuolessa.

Eliminaatioruokavalio ruoka-aineallergiaa epäiltäessä

Eliminaatioruokavaliota käytetään kun selvitetään, onko lemmikkisi allerginen jollekin ainesosalle sen ruokavaliossa. Ihon haitallinen ruoka-ainereaktio (Cutaneous adverse Food reaction, cAFR), ruoka-aineallergia, voidaan tunnistaa vain eliminaatioruokavaliolla ja sitä seuraavalla provokaatiolla. Tällöin koira tai kissa saa syödä vain sellaista proteiinia, jota sen elimistö ei ole aiemmin kohdannut. Vaihtoehtoisesti koiralle tai kissalle annetaan tietyn ajan pitkälle hydrolysoitua ruokaa.

On erittäin vaikeaa löytää proteiinilähdettä, jota koira tai kissa ei olisi koskaan ennen saanut. Tavallisissa ruoissa on usein jäämiä muista kuin pakkauksessa mainituista proteiineista, joten hydrolysoituja ruokia suositellaan usein. Proteiinin laajassa hydrolyysissä proteiini leikataan niin pieniin osiin, että koiran tai kissan immuunijärjestelmä ei todennäköisesti tunnista proteiinia, eikä proteiini siksi aiheuta allergista reaktiota. Tärkeää muistaa eliminaatioruokavalion aikana:

Anna vain eläinlääkärisi suosittelemaa ruokaa ja varmista, että lemmikkisi ei pääse käsiksi ruoantähteisiin. Ruoki koirasi tai kissasi eri huoneessa kuin muut lemmikit. Pese kädet ja ruokakulho huolellisesti ennen jokaista ateriaa. Sulje pussi huolellisesti ja säilytä ruoka pakkauksessaan. Laita koko pakkaus suljettuun astiaan. Pidä esillä vain puhtaita eläinten leluja, joissa ei ole ruoanjäämiä, mieluiten muovisia.

Kun eliminaatioruokavalio on päättynyt, koiran tai kissan alun perin syömä ruoka on otettava uudelleen käyttöön. Jos allergiaoireita ilmaantuu uudelleen, voidaan diagnosoida ruoka-aineallergia.

Säännöllinen shampoopesu

Lemmikkisi shampoopesu voi vähentää tai lievittää esimerkiksi atooppisen ihottuman oireita. Kysy eläinlääkäriltäsi, mitä shampoota sinun tulisi käyttää. Valittavana on sekä lääketieteellisiä shampoita että erilaisia dermatologisia shampoita.

Tarkkaile loisten esiintymistä

Jos epäilet, että lemmikilläsi on loisia, sinun on otettava yhteyttä eläinlääkäriin oikeantyyppisen lääkkeen saamiseksi. Kun ulkolämpötila saavuttaa viisi astetta, punkit alkavat aktivoitua ja on punkkikarkotehoidon aika. Älä koskaan käytä koirille tarkoitettuja lääkkeitä kissoille, koska ne voivat joissakin tapauksissa olla hengenvaarallisia.

Tarkkaile kodin olosuhteita

Monet koirat ja kissat voivat olla herkkiä punkeille, homeelle tai puhdistusaineissa oleville ainesosille. Tarkista kotisi ja käyttämäsi tuotteet varmistaaksesi, että tarjoat lemmikillesi turvallisen ja terveellisen ympäristön.

Lähteet:

Bizikova, 2016, A randomized, double-blinded crossover trial testing the benefit of two hydrolysed poultry-based commercial diets for dogs with spontaneous pruritic chicken allergy.

BMC Veterinary Research,https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-018-1346-y & https://doi.org/10.1186/s12917-017-1142-0

Fästing.nu, https://www.fasting.nu/om-fastingar

Veterinary Practice, https://www.veterinary-practice.com/article/can-proteins-improve-skin-and-coat-condition

Lesponne i, Fossati l, Laxalde j, Biourge v. Royal canin r&d, 2022. Efficacy of an extensively hydrolyzed protein-based diet designed for food allergic small dogs: a pilot study.

https://doi.org/10.1186/s12917-019-1880-2, Thierry Olivry & Ralf S. Mueller BMC Veterinary Research volume 15, Article number: 140 (2019),

Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (7): signalment and cutaneous manifestations of dogs and cats with adverse food reactions.

https://vetacademy.royalcanin.es/wp-content/uploads/2022/12/2022-SEVC-Congress-Anallergenic-Small-Dog-Abstract.pdf

Lisätietoja:

Susanna Berling, digitaalisen markkinoinnin johtaja, Royal Canin, susanna.berling@royalcanin.com, +46707-272 278

Lue lisää Royal Caninin sivuilta: https://www.royalcanin.com/se/cats/health-and-wellbeing/how-your-cats-diet-affects-its-skin-health