Näin OmaData helpottaa sinunkin elämääsi

Lapsen koulussa on uimahallireissu, mutta lupalappu on hukkunut eteisen laatikostoon. Tarvitsen opiskelijalipun junamatkalle, mutta opintotoimiston todistuksenleimaajat ovat kesälomalla. Taasko pitää täyttää uusi lomake, jotta saan uusittua invapysäköintilupani

Tässä on esimerkkejä muutamista arkisista tilanteista, joissa kansalainen hyötyisi tietojen sujuvammasta liikkumisesta kaupungin eri palveluiden välillä. Tähän tarkoitukseen on luotu OmaData: tietojenkäsittelyn ja -hallinnan periaate, joka pyrkii parantamaan ihmisten mahdollisuuksia määritellä itse ehdot oman henkilökohtaisen datansa käsittelyyn.

Avoimesti ja perustellusti sekä molempien osapuolien suostumuksella kerätty tieto mahdollistaa sujuvan tiedonkulun ja paremmat palvelut ihmisille. Kansalaisella puolestaan on aina oikeus hallinnoida hänestä kerättävää tietoa. Hän voi missä tahansa vaiheessa antaa tai olla antamatta suostumuksensa tietojen luovuttamiseen tai hyödyntämiseen.

Kun OmaData on käytössä, lupalappu- ja lomaketulvan saa torpattua yhdellä klikkauksella. Lomakkeet pysyvät tallessa ja siirtyvät automaattisesti tietoja tarvitseville toimijoille. Kaikki tietysti niin, että ihmisellä itsellään säilyy hallinta henkilötietojen käsittelyyn ja hyödyntämiseen.

Suomessa OmaData-periaatetta on kokeiltu käytännössä Helsingin, Espoon, Turun ja Oulun yhteishankkeessa, joka löysi lukuisia tapoja helpottaa ihmisten arkea. Keskeisintä on automatisoida tiedonkulkua eri järjestelmästä toiseen ja parantaa näin kaupunkilaisille tarjottavia palveluja.

”Helsingin kaupungilla on valtavasti dataa. Keskeinen haaste on se, miten saamme datan käyttöön ja yhteen toimivaksi ihmisten ehdoilla, lakeja ja määräyksiä kunnioittaen. Siksi digistrategiamme tärkeä tavoite on se, että kaupunkilaisten dataa käsitellään heidän ehdoillaan ja OmaData-periaatteet viedään käytäntöön”, sanoo Helsingin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

Kaupunkilaisten arjen helpottamisen lisäksi OmaDatasta hyötyvät myös kaupunkien työntekijät ja päättäjät. Malli auttaa tekemään viisaampia suunnitelmia ja parempia päätöksiä kerätyn tiedon ja ennakoinnin avulla. Tiedonkulun automatisointi tehostaa tekemistä ja laskee kustannuksia. Myös tiedonkäsittelyn läpinäkyvyys lisääntyy. OmaDatan avulla voidaan vaikuttaa lisäksi kestävään kehitykseen, digitaalisiin ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen.

Tutustu hankkeen oppeihin täällä (suomeksi) ja täällä (englanniksi).

Katso myös video OmaData-hankkeen opeista.