Näin perhe-eläkkeen muuttuminen vaikuttaa leskiin ja lapsiin – hakemusmäärien odotetaan kasvavan

Perhe-eläkkeen uudistaminen on edennyt lausuntokierrokselle. Suunniteltujen muutosten toteutuessa leskeneläkkeen kestoa rajattaisiin kymmeneen vuoteen tai kunnes yhteinen, lapseneläkettä saava lapsi täyttää 18 vuotta. Lisäksi avopuolisoille tulisi mahdollisuus leskeneläkkeeseen ja huoltajansa menettänyt lapsi saisi lapseneläkettä 20-vuotiaaksi asti.

Elon asiakaspalvelupäällikkö Sofia Antturi arvelee perhe-eläkehakemusten määrän kasvavan, kun muutokset astuvat voimaan. Ehdotettu aikataulu voimaantulolle on 1.1.2022.

– Avopuolisojen ja yli 18-vuotiaiden lasten hakemukset varmasti lisäävät hakemusmääriä. Nuorempana kuolleiden osuus on leskeneläkkeissä kuitenkin huomattavasti pienempi kuin ikääntyneempien pariskuntien kohdalla, joten kasvu ei tule olemaan kovin voimakasta.

Ennen lain voimaantuloa avopuolisonsa menettänyt ei kuitenkaan tule saamaan leskeneläkettä, vaikka täyttäisi ehdot muuten.

Uudistuva perhe-eläke huomioi nykyperheiden monimuotoisuuden paremmin

Nykyinen perhe-eläke on ollut voimassa 90-luvulta lähtien. Nyt tulevan uudistuksen tarkoitus on vahvistaa perhe-eläkkeiden asemaa lapsiperheiden toimeentulon varmentajana, parantaa eläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä ja ottaa paremmin huomioon muutokset perheiden rakenteissa.

– Kaikki eivät solmi avioliittoa, vaikka talous olisi yhteinen läpi elämän. Uusi perhe-eläke huomioikin nykyistä laajemmin erilaisia perhetilanteita. Jos esimerkiksi menehtyneellä huoltajalla ei ole avio- tai avopuolisoa, lapsi saa isomman eläkkeen, jolloin lapsen toimeentulo on turvattu ilman leskeneläkettäkin, kertoo Antturi.

Elon noin 36 000 perhe-eläkkeen saajasta noin 90 prosenttia on leskiä ja noin 10 prosenttia on lapsia. Valtaosa leskistä on yli 65-vuotiaita. Eläketurvakeskuksen mukaan perhe-eläkkeen saajia oli vuoden 2019 lopussa noin 260 000.

Muutokset eivät vaikuta jo myönnettyihin leskeneläkkeisiin – lapseneläke sen sijaan pidentyy

Ennen muutosta myönnetyt leskeneläkkeet eivät katkea. Leskeneläkkeen määräaikaisuus tulee koskemaan vuonna 1975 tai sen jälkeen syntyneitä. Työeläkkeeseen perustuva leskeneläke jatkuu lesken kuolemaan saakka ja kansaneläkkeeseen perustuva eläke jatkuu, kunnes leski täyttää 65 vuotta.

– Yleensä lakimuutokset eivät vaikuta takautuvasti, mutta lapseneläkkeen kohdalla tehdään poikkeus. Jo myönnetyt työeläkkeeseen perustuvat lapseneläkkeet eivät pääty, kun lapsi tulee täysi-ikäiseksi vaan jatkuu, kunnes lapsi täyttää 20 vuotta. Jos lapsi opiskelee, Kela maksaa kansaneläkkeeseen perustuvaa lapseneläkettä 21-vuotiaaksi asti, sanoo Antturi.

