Näin pidät hammaslääkärin loitolla

Jopa 80 prosenttia hampaiden terveydestä on itsestä kiinni. Tässä vinkit, joilla vähennät hammaslääkäriaikaasi.

Hammaslääkäri tarjoaa avun moneen vaivaan, mutta kun puhutaan hampaiden terveydestä kokonaisuutena, on hänen työnsä osuus yllättäen vain 20 prosenttia. Hammashoidosta suurin osa tapahtuu kotona – tai on tapahtumatta. Kaikki on kiinni arkisista tottumuksista.

Pieni panos, iso tulos

Hampaiden ja suun terveydestä huolehtiminen on yllättävän helppoa ja nopeaa.

- Kun jaksat harjata hampaita hammastahnalla kaksi minuuttia aamuin illoin ja muistat puhdistaa hammasvälitkin, olet tehnyt jo paljon terveytesi eteen, lupaa Elina Alvesalo PlusTerveys Hammaslääkäreistä.

- Viidessä minuutissa per päivä ehtii ehkäistä monia suun sairauksia, kuten hampaiden reikiintymistä ja ientulehdusta. Kun huolehdit hampaidesi hoidosta, estät suussa olevia tulehduksia leviämästä muualle kehoon. Esimerkiksi vaarattomalta kuulostava ientulehdus lisää sydän- ja aivoinfarktin riskiä. Hoitamaton suu myös heikentää monien sairauksien hoitoa.

Asiantuntijatiimi auttaa

Hammaslääkärit eivät ole vain reikien paikkaamista varten. Todelliset asiantuntijat tekevät selkeän suun hoitosuunnitelman sekä auttavat oikeiden kotihoitovälineiden ja -tapojen löytämisessä.

- Vaikka hampaiden hoitaminen on yksinkertaista, meissä kaikissa on yksilöllisiä eroja. Toiselle sopii parhaiten hammasväliharja ja toiselle hammaslankain. Yhteistyössä hammaslääkärin tai suuhygienistin kanssa kannattaa hakea itselleen parhaat ratkaisut, Alvesalo muistuttaa.

Oma luottohammaslääkäri auttaa huolehtimaan hampaiden terveydestä. Hän neuvoo ja opastaa omahoidossa ja huomaa ajoissa, jos suuhun on kehittymässä ongelmia.

- Me PlusTerveydessä ajattelemme niin, että suunterveyden ammattilainen on yhteistyökumppani, joka tukee ja opastaa. Hyvää omahoitoa saaneelle suulle riittävät yleensä säännölliset hammastarkastukset ja hammaskiven poisto, eikä suuria, epämiellyttävältä tuntuvia hoitoja juurikaan tarvita.

Hoitotarpeen väheneminen on suoraa säästöä. Säännölliset tarkastukset tulevat pitkällä aikavälillä halvemmiksi kuin isot kertaluontoiset remontit.

4 VINKKIÄ TERVEEMPÄÄN SUUHUN

Tavat ratkaisevat

Tuttu ohje pätee: Harjaa hampaat kahdesti päivässä ja puhdista hammasvälit hammaslangalla tai hammasväliharjalla. Jos repsahdat, älä lannistu, vaan jatka taas seuraavana päivänä. Uusien tapojen oppiminen vie aikansa.

Pienin askelin maaliin

Totuttaudu uusiin keinoihin vähitellen: Jos olet laiminlyönyt hammasvälien puhdistuksen täysin, pyri alkuun lankaamaan vaikka pari kertaa viikossa. Tihennä lankailua vähitellen, kunnes siitä tulee jokapäiväinen rutiini.

Luota ammattilaiseen

Valitse yhdessä hammaslääkärin kanssa sinulle parhaiten sopivat hoitotavat. Käy hammaslääkärissä säännöllisesti, vaikka sinulla ei olisi ikinä ollut reikiä tai muita oireita. Hammaslääkäri tarkistaa myös ikenet ja limakalvot eli sen, että koko suu on terve.

Mieti mitä laitat suuhusi

Hampaat eivät pidä sokerista, happamista ruuista eivätkä napostelusta. Hammasystävälliseen ruokavalioon kuuluu 4-6 ruokailukertaa päivässä. Yhdistä herkutteluhetkesi aterian yhteyteen, niin vältyt ylimääräisiltä happohyökkäyksiltä. Aterioinnin päätteeksi kannattaa happohyökkäys katkaista xylitol-tuotteella tai pienellä palalla kovaa juustoa.