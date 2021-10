Näin saadaan yli 8000 hoitajaa lisää – HALIn jäsenet: koulutusvaatimukset kohdalleen

− Hoitoa ja hoivaa ei riitä kaikille sitä tarvitseville, jos työvoimaa ei saada lisää. Me HALIn jäsenet esitämme, että työvoimapulan helpottamiseksi sote-alan koulutusvaatimuksia järkeistetään työtehtäviä vastaaviksi. Esittämillämme toimilla saataisiin nopeasti yli 8000 hoitajan työpanos tarkoituksenmukaiseen käyttöön, sanoo HALIn hallituksen puheenjohtaja, Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho.

HALIn jäsenet esittävät kannanotossaan, että hoiva-avustajien käyttöä lisättäisiin hoivapalveluissa. Hoiva-avustajia voisi lain mukaan hyödyntää selvästi nykyistä enemmän, mutta käytännössä esteenä ovat lupa- ja valvontaviranomaisten ylitiukat tulkinnat.

− Kun hoiva-avustajia voisi käyttää enemmän, saataisiin heistä lisätyövoimaa sote-alalle ja ohjattua kaikkien ammattilaisten osaaminen tarkoituksenmukaisesti. Lähihoitajat ja sairaanhoitajat voisivat keskittyä tehtäviin, joissa heidän osaamistaan vaaditaan, Ville Iho sanoo.

− Näin tilanne helpottuisi myös terveydenhuollon puolella ja työtyytyväisyys paranisi, kun kukin ammattilainen saisi tehdä koulutustaan vastaavaa työtä, hän jatkaa.

Myös digitalisaation parempi hyödyntäminen koko sote-kentällä auttaisi HALIn mukaan työvoimaongelmien ratkaisussa.

− Yksityisessä terveydenhuollossa digitalisaatioon on panostettu jo pitkään, ja tällä hetkellä Suomessa rakennetaan maailmanluokan teknologisia ratkaisuja. Niiden avulla nostetaan joka päivä alan tuottavuutta ja parannetaan ammattitaidon kohdentumista oikeaan tarpeeseen, Ville Iho huomauttaa.

− Parhaita käytäntöjä pitää hyödyntää sekä julkisella että yksityisellä puolella. Teknologia tarjoaa nopeita ratkaisuja, hän jatkaa.

Sote-alan yrityksistä ja järjestöistä koostuva HALIn jäsenistö painottaa, että ilman työvoimapulaa helpottavia toimia tilanne pahenee ja muun muassa hoitajamitoituksen 0,7-kiristyksestä tulee mahdotonta.

− Työvoimapulaan tarvitaan monta ratkaisua. Meillä on useita ehdotuksia, jotka voi ottaa käyttöön heti. Me HALIn jäsenet haluamme, että jokaista asiakasta kohtaamaan, hoivaamaan ja hoitamaan riittää ammattilaisia, joilla on tehtäväänsä sopiva osaaminen. Haluamme, että kaikki hoitajat ja alan ammattilaiset saavat tehdä koulutustaan vastaavaa työtä. Yhtään osaamista ei ole varaa hukata, Ville Iho päättää.

Hyvinvointiala HALI ry:n liittokokouskannanotto on tiedotteen liitteenä.

