Näin tarjoat kissan- tai koiranpennullesi terveellisen alun elämään

Monet ovat hankkineet lemmikin kuluneen kahden vuoden aikana. Monet ajoittavat myös lomansa ajankohdan uuden perheenjäsenen saapumiseen.

– Aika kissan- tai koiranpennun kanssa on upea vaihe. Saat nähdä uuden perheenjäsenen kasvavan, oppivan uusia asioita ja kehittyvän. Samalla se on myös yksi haavoittuvimmista jaksoista pennun elämässä: pennuilla on omat erityiset energian- ja ravitsemustarpeensa. Lisäksi niillä on hauras ruoansulatusjärjestelmä, kypsymätön immuunijärjestelmä sekä edelleen kehittyvät aivot, sanoo Royal Caninin eläinlääkäri Karin Eliasson.

Käytä kasvukäyriä apuna

Kissan- tai koiranpennun pitäisi syödä erityisesti kissan- tai koiranpennuille suunniteltua ruokaa, jotta se saisi ravinnostaan oikeassa suhteessa proteiinia, rasvaa, hiilihydraatteja, vitamiineja ja kivennäisaineita. Pennut käyvät läpi eri kehitysvaiheita ja ravitsemustarpeet vaihtelevat näiden vaiheiden mukaan. Esimerkiksi koiranpennun tuleva koko täysikasvuisena vaikuttaa merkittävästi sen kasvunopeuteen.

– Pienet koirarodut kasvavat nopeasti ja ovat saattaneet jo kymmenen kuukauden iässä 20-kertaistaa syntymäpainonsa ja saavuttaa täysikasvuisen koiran painon. Suurikokoisilla roduilla kasvuvauhti on sen sijaan hitaampi. Saattaa kestää jopa kaksi vuotta, ennen kuin ne saavuttavat aikuisuuden. Tänä aikana nämä rodut saattavat kuitenkin 100-kertaistaa syntymäpainonsa. Isojen rotujen pennut kasvavat merkittävästi ja kyseessä on erittäin herkkä ajanjakso pennun elämässä, Karin Eliasson sanoo.

Kissan- tai koiranpennun kasvukäyrän seuraaminen tarjoaa hyvät edellytykset esimerkiksi ylipainon ehkäisylle ja ravinnon muokkaamiselle elämänvaiheeseen sopivaksi alusta alkaen.

– Lähes puolet Suomen kissoista ja koirista kärsii ylipainosta ja tämä kehitys voi alkaa jo ensimmäisen vuoden aikana. Kissan- tai koiranpennun ylipainon ehkäisemiseksi voi yhdessä eläinlääkärin kanssa ottaa avuksi kasvukäyrät, jotka on sovitettu sukupuolen sekä koirille jopa rodun koon mukaan, Karin Eliasson kertoo.

Kissan tai koiran elintavat vaikuttavat sen ravitsemustarpeeseen. Kissojen ravitsemustarpeet vaihtelevat esimerkiksi sen mukaan, onko kyseessä ulkokissa vai enimmäkseen sisätiloissa oleskeleva kissa. Ylipaino voi usein myös liittyä siihen, että kissat steriloidaan tai kastroidaan, mutta niiden ruokavaliota ei muokata sen mukaan.

– Sterilointi ja kastrointi usein hidastavat kissojen aineenvaihduntaa niiden ruokahalun pysyessä ennallaan tai kasvaessa, mikä johtaa usein ylipainoon. Ylipaino puolestaan ​​lisää riskiä sairastua erilaisiin sairauksiin, kuten diabetekseen, nivelongelmiin tai alempien virtsateiden ongelmiin. Siksi steriloitu tai kastroitu kissa tarvitsee mukautetun ruokavalion, jonka energiapitoisuus on pienempi, Karin Eliasson sanoo.

Kehitysvaiheet, jotka kissan- ja koiranomistajien tulisi tuntea:

KISSANPENNUN KEHITYSVAIHEET

1. Vastasyntynyt – syntymästä kolmeviikkoiseksi

Tämän intensiivisen, mutta lyhyen vaiheen aikana kissanpentu nukkuu paljon. Tämä on sopeutumisen aikaa, kun kissanpentu alkaa tutustua maailmaan. Samalla kun ternimaidon kautta saatujen vasta-aineiden määrä vähitellen vähenee, kissan omat vasta-ainetasot pysyvät alhaisina.

2. Sosiaalistumiskausi – kolmeviikkoisesta 4 kuukauden ikäiseksi

Kun kissanpentu itsenäistyy, se alkaa myös tutkia ympäristöään enemmän. On tärkeää muistaa, että vaikka kissanpentu ei enää mahdukaan kämmenellesi, sen ruoansulatusjärjestelmä on silti hauras. Tämä tarkoittaa, että se tarvitsee kehitysvaiheeseensa sopivaa, helposti sulavaa ruokaa, joka tukee kasvua ja kehitystä luomatta epätasapainoa ruoansulatuskanavassa.

3. Murrosikä – 4 kuukauden ikäisestä yksivuotiaaksi

4–12 kuukauden iässä kissanpentu on viimeisessä kasvuvaiheessaan. Jos kissanpentu on steriloitu tai kastroitu, se tarvitsee usein ruokaa, jonka energiapitoisuus on pienempi. Rodusta riippuen kissanpentu saavuttaa aikuisuuden 12–15 kuukauden iässä. Eläinlääkäri voi neuvoa tarkemmin, milloin kissanpentusi on tässä vaiheessa ja mitkä ovat sille sopivimmat ruokintavaihtoehdot.

KOIRANPENNUN KEHITYSVAIHEET

1. Vastasyntynyt – syntymästä kolmeviikkoiseksi

Jo parin viikon ikäisenä pentu on alkanut kävellä ja ottaa ensimmäiset askeleensa tutkiakseen ympäröivää maailmaa. Kuitenkin, kun pentu alkaa olla vuorovaikutuksessa ulkomaailman kanssa, emolta saatujen vasta-aineiden tarjoama suoja heikkenee vähitellen.

2. Sosiaalistumiskausi – neliviikkoisesta 4,5 kuukauden ikäiseksi

Koiranpentu rokotetaan noin kahden kuukauden ikäisenä muun muassa siksi, että sen emolta saamien vasta-aineiden määrä vähenee asteittain samalla, kun sen oma immuunijärjestelmä on vasta kehittymässä. Tänä aikana voi olla hyödyllistä tarjota penturuokaa, joka voi myös auttaa tukemaan pennun immuunijärjestelmää. Kun haet pentua kasvattajalta, sen tulee olla vähintään seitsemän viikon ikäinen. Ota rohkeasti selvää mitä, kuinka paljon ja kuinka usein pentu on syönyt. Muutto on jo sinänsä stressitekijä, ja jotta pennun vatsa ei altistuisi suuremmalle stressille, kannattaa pennun ruokkimista jatkaa kasvattajalta saatujen ohjeiden mukaisesti kotiutuessa. Omaan pennun kasvua edistävään penturuokavalioon voi siirtyä vähitellen.

3. Nuoruusikä – 4,5 kuukauden ikäisestä 6 kuukauden ikäiseksi

Myös tässä vaiheessa on tärkeää, että kasvava pentu saa energiapitoista ravintoa. Nuoruusikä on tärkeää aikaa luuston muodostumisen kannalta: vuoden sisällä se voi olla jopa neljä kertaa vahvempaa kuin betoni. Pentu jatkaa kasvuaan ja tarvitsee penturuokaa. Siinä tulee olla sopiva kalsium- ja fosforipitoisuus, joka auttaa vahvistamaan pennun luita ja hampaita.

4. Murrosikä – 6 kuukauden ikäisestä aikuisuuteen

Neljännessä ja viimeisessä vaiheessa pentu on jo lähellä aikuisuutta. Mutta vaikka se on nyt iso pentu, se ei ole tarpeeksi vanha syömään samaa ruokaa kuin aikuinen koira. Siksi sen ruoan tulisi olla yhä ikävaiheeseen sopivaa penturuokaa. Se, milloin koira katsotaan aikuiseksi, vaihtelee rodun tai koon mukaan ja voi kestää jopa kaksi vuotta suurilla koiraroduilla.

Lataa kasvukäyrä kissan- tai koiranpennullesi osoitteesta waltham.com.

