Näin vastuullisuus ohjaa tekstiilien hankintaa S-ryhmässä

Kaiken S-ryhmän marketkaupan omien merkkien ja oman maahantuonnin tuotteissa käytetyn puuvillan on määrä olla vastuullisesti tuotettua vuoteen 2025 mennessä. Tuotteiden valmistuksen vastuullisuutta seurataan säännöllisillä tehdasauditoinneilla, ja viime vuonna kaupparyhmä allekirjoitti myös Bangladesh Accord -palo- ja rakennusturvallisuussopimuksen.

S-ryhmän puuvillalinjauksen mukaisesti tavoitteena on käyttää ainoastaan vastuullisesti tuotettua puuvillaa omien merkkien ja oman maahantuonnin vaatteissa ja kodintekstiileissä vuoteen 2025 mennessä.

Näitä S-ryhmän omia ja oman maahantuonnin merkkejä ovat vain Prismassa saatavilla olevat tuotemerkit, kuten House ja Ciraf.

Käytännössä linjaus tarkoittaa, että kaiken tuotteissa käytetyn puuvillan tulisi olla joko luomua, kierrätettyä, Reilun kaupan tai Better Cotton Initiative -aloitteen mukaista puuvillaa. Tämän lisäksi S-ryhmä ei hyväksy turkmenistanilaisen, uzbekistanilaisen tai Kiinan Xinjiangin alueelta peräisin olevan puuvillan käyttöä.

”Etenemme tavoitetta kohti määrätietoisesti: tällä hetkellä noin viidennes tuotteista täyttää puuvillalinjauksen vaatimukset. Lisäksi valikoimistamme löytyy kestävämmin tuotetun puuvillan lisäksi myös muita vastuullisempia vaihtoehtoja, kuten kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita sekä esimerkiksi puupohjaisia Lenzing Ecovero -viskoosituotteita, jotka ovat ympäristöystävällisempi vaihtoehto tavalliselle viskoosille. Edistämme myös jatkossa vastuullisia vaihtoehtoja valikoimamme puukuitupohjaisissa tekstiileissä, kuten viskoosissa, kertoo vastuullisuuspäällikkö Anni Loukaskorpi S-ryhmän marketkaupasta.

Materiaalien vastuullisuuden lisäksi tuotteiden hankintaa ohjaavat myös kattavat laatukriteerit.

Tehdasauditoinnit tärkeässä roolissa vastuullisuuden varmentamisessa

S-ryhmän omien merkkien ja oman maahantuonnin tuotteita korkeamman riskin maissa valmistavien tehtaiden vastuullisuutta seurataan riippumattomilla tehdasauditoinneilla. Säännöllisissä auditoinneissa tarkastetaan muun muassa työturvallisuuteen, työaikoihin ja palkkaukseen liittyviä käytäntöjä, jotta varmistetaan hyvät työolosuhteet ja työntekijöiden oikeuksien toteutuminen. Jos auditoinnissa havaitaan puutteita, tehtaan tulee tehdä tarvittavat korjaavat toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan ja varmistetaan myös uudella auditoinnilla. Osana jatkuvaa läpinäkyvyystyötä S-ryhmässä on myös selvitetty vaatteiden materiaalitoimittajiaja kuinka vastuullisuusvaatimukset jalkautuvat valmistustehtailta eteenpäin tuotantoketjussa.

”Olemme tehneet useiden tehtaiden kanssa yhteistyötä jo vuosia. Pitkäkestoiset kumppanuudet takaavat sen, että pystymme kehittämään myös vastuullisuusasioita eteenpäin yhdessä vaatetehtaiden kanssa”, Loukaskorpi painottaa.

Vuonna 2020 S-ryhmä liittyi myös Bangladesh Accord -aloitteeseen (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh). Sopimuksessa mukana olevien yritysten käyttämillä tehtailla tehdään säännöllisesti kattavia palo- ja rakennusturvallisuustarkastuksia, joiden pohjalta tehtävillä korjaustoimilla ja koulutuksilla parannetaan tehtaiden palo- ja rakennusturvallisuutta. Kaikki S-ryhmälle vaatteita valmistavat bangladeshilaiset tehtaat on tarkastettu Accord-prosessin mukaisesti.

”Edistämme läpinäkyvyyttä myös julkaisemalla vuosittain listan omien merkkien ja oman maahantuonnin vaatteiden ja kenkien tehtaista verkkosivuillamme. Lisäksi lisäämme tehdastiedot myös omien tuotteidemme pesulappuihin. Näin alkuperätiedot ovat helposti kuluttajan saatavilla”, Loukaskorpi sanoo.