Nainen joka rakasti sammalta – Elizabeth Gilbert kirjoitti inspiroivan romaanin 1800-luvun tiedenaisen seikkailuista ja rakkaudesta luontoon

Alma Whittakerin intohimo on kasvitiede. Myös toisten ihmisten käytöksen hän pyrkii järjestelemään loogisesti mikroskoopin alle, mutta Alman harmiksi ihmiset eivät aina käyttäydy ennakoidusti.

”Alma upotti sormensa sammalen matalaan vihreään karvapeitteeseen ja tunsi innostuneen odotuksen tuottamaa iloa. Tämä kaikki voisi kuulua hänelle! Yksikään luonnontieteilijä ennen häntä ei ollut omistautunut tutkimaan ainoastaan tätä aliarvostettua pääjaksoa, mutta Alma voisi tehdä niin.--. Se tarkoitti, että hänellä oli työtä loppu elämäkseen. Hänen ei tarvitsisi virua joutilaana. Hänen ei tarvitsisi olla onneton. Ehkei hänen tarvitsisi olla edes yksinäinen. Hänellä oli tehtävä.”

Almasta tulee sammaltutkija, joka kehittää evoluutioteorian ennen kuin on kuullutkaan Darwinista. Viisikymppisenä Alman maailma avartuu entisestään, kun hän lähtee kotoaan Philadelphiasta seikkailemaan: Tahitille ja Hollantiiin.

Tämä kokonainen maailmani hehkuu Elizabeth Gilbertin kirjoille tuttua inspiraation voimaa. Gilbertin teoksia yhdistää ajatus siitä, että koskaan ei ole liian myöhäistä muuttaa elämänsä kulkua. Kunnianhimoinen romaani on kirjoitettu viehättävällä epookkityylillä, ja sen kertojaäänellä on janeaustenmainen pilke silmäkulmassa.

”Parhaita lukemiani romaaneja vuosikausiin” – The Guardian

Eat Pray Love – Omaa tietä etsimässä -matkakertomuksella maailman tietoisuuteen noussut menestyskirjailija Elizabeth Gilbert on myös innostava puhuja. Hänen luovuudesta pitämiänsä TED-puheita on katsottu miljoonia kertoja. Gilbertin romaanit ja omaelämäkerralliset tietokirjat ovat tuttu näky New York Timesin bestseller-listalla. Time-lehti on nimennyt hänet maailman sadan vaikutusvaltaisimman henkilön joukkoon.

Elizabeth Gilbert: Tämä kokonainen maailmani

575 sivua

alkuteos The Signature of All Things

suomentanut Taina Helkamo

Äänikirja ilmestyy 7.3., lukija Laura Malmivaara

