Alex Perry: Mafian tyttäret – Naiset, jotka vastustivat maailman pahinta rikollisjärjestöä

Julkaistaan 24.3.2022

Mafiajärjestö ’Ndrangheta hallitsee Euroopan huumekauppaa, ja sen lonkerot ulottuvat köyhästä Calabriasta ympäri maailman. Rikollisjärjestön vuosittainen liikevaihto on varovaisestikin arvioituna kymmeniä miljardeja euroja. ’Ndranghetan voima perustuu tiukkaan klaanijärjestelmään, jossa koko suku työskentelee mafialle. Klaanien maailma on äärimmäisen patriarkaalinen. Perheitä hallitsevat miehet, ja tyttäret naitetaan toisille mafiasuvuille jo teini-iässä. Perheen kunnian loukkaamisesta tai omertan rikkomisesta rangaistaan yleensä kuolemalla.

Mafian tyttäret kertoo kolmesta ’Ndranghetaa vastaan nousevasta mafiaperheisiin kuuluneesta naisesta, jotka haluavat irti rikollisesta menneisyydestään. Kaksi heistä – Lea Garofalo ja Maria Concetta Cacciola – murhataan, koska he ilmiantavat miehensä ja sukulaisiaan poliisille. Kolmas, Giuseppina Pesce, elää nykyisin todistajansuojeluohjelmassa.

Näiden kolmen naisen todistajanlausunnot horjuttivat kuitenkin vakavasti ’Ndranghetan valtaa Italiassa 2010-luvun aikana. Ne saivat aikaan suurien oikeudenkäyntien sarjan, jossa tuomittiin kymmeniä mafiosoja ja takavarikoitiin satojen miljoonien eurojen arvosta laittomasti hankittua omaisuutta. Lisäksi näiden rohkeiden naisten esimerkki ja kohtalo sai aikaan Italiassa laajan kansanliikkeen, jossa ihmiset asettuivat mafiaa vastaan ja yritykset kieltäytyivät maksamasta suojelurahoja. Vaikka Lea Garofalo ja Maria Cacciola maksoivat rohkeudesta hengellään, heidän esimerkkinsä horjutti vakavasti ’Ndranghetan valtaan Italiassa ja erityisesti Calabriassa, sen omilla sydänmailla.

Mafian tyttäret perustuu tuhansien sivujen oikeudenkäyntiaineistoihin sekä kymmeniin, mm. syyttäjien, poliisien ja paikallisten haastatteluihin.

Alex Perry on tietokirjailija ja tutkiva toimittaja, joka on työskennellyt vuosia Aasiassa ja Afrikassa. Hänen juttujaan on käytetty mm. todisteena Boko Haramin vastaisessa oikeudenkäynnissä Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa.

Disney kuvaa parhaillaan Roomassa, Milanossa ja lukuisissa Calabrian kohteissa Mafian tyttäriin pohjautuvaa kuusiosaista sarjaa, jonka pääosassa on Gaia Girace. Sarja julkaistaan loppuvuodesta 2023.

