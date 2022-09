Näissä museoissa vingutettiin Museokorttia kesällä ennätyksellisen paljon – katso kuumimmat kesäkohteet!

Museoissa käytiin ahkerasti tänäkin kesänä. Kaiken kaikkiaan Museokortilla vierailtiin toukokuusta elokuuhun yli 760 000 kertaa, joka on 20 prosenttia enemmän kuin edellisenä kesänä. Pelkästään heinäkuussa Museokortti-vierailuja oli kaikkien aikojen ennätysmäärä 330 000.

Museokortilla pääsee noin 350 kohteeseen, joista noin 100 on ainoastaan kesäisin auki olevia sesonkikohteita. Listasimme suosituimmat kesäkohteet.

Laivat olivat lomalaisten suosituimpien kesäkohteiden joukossa. Kotkassa sijaitsevissa Jäänmurtaja Tarmossa ja Majakkalaiva Kemissä vingutettiin Museokorttia tiuhaa tahtia. Myös Turun Forum Marinumin laivakohteet olivat käyntien kärjessä, suosituimpana Fregatti Suomen Joutsen.

Myös linnat nousivat vierailluimpien kesäkohteiden joukkoon. Raaseporin linna ja Kastelholman linna olivat 20 suosituimman kohteen joukossa. Muut Museokortti-kohteina olevat linnat ovat avoinna kävijöille vuoden ympäri, minkä vuoksi ne eivät lukeutuneet kesäkohdelistaukseen.

Tänä vuonna Museokortilla pääsi ensimmäistä kesää Luomuksen Kumpulan kasvitieteelliseen puutarhaan. Kohteesta tuli heti museokorttilaisten suosikki. Se nousi kesän kolmanneksi vierailluimmaksi Museokortin kesäkohteeksi.

Myös tänä vuonna Museokortti-verkostoon liittynyt Parikkalan patsaspuisto ja viime vuonna liittynyt Laila Pullisen veistospuisto olivat suosittuja vierailukohteita. Puistot olivat 25 suosituimman kesäkohteen joukossa.

Kesän suosituimmat Museokortin kesäkohteet top 10 (avoinna vain kesäkaudella)

Kaikkien museokohteiden joukosta kesän vierailluimmiksi nousivat tutut suosikit kuin myös uudet tulokkaat

Kun tarkastellaan kesäkohteiden sijasta kaikkia 350 Museokortti-kohdetta, kesän suosituimpiin kohteisiin listautui tuttuun tapaan pääkaupunkiseudun suuret museot.

Uusi keväällä avautunut Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva pääsi myös huippusuosittujen kohteiden joukkoon. Uusi kohde kiinnosti museokorttilaisia valtavasti – Malva oli kaikista Museokortti-kohteista kesän 7. vierailluin kohde.

Myös muut uudet kohteet kiinnostivat Museokortin omistajia. Uudenlainen Fiskarsiin avattu tapahtumakokonaisuus Fiskars Village Art & Design Biennale lukeutui kesän 15 vieraillumman kohteen joukkoon 350 kohteen valikoimasta. Keväällä Espooseen avautunut uusi koko perheen Museo Leikki pääsi heti ensimmäisenä kesänä sijalle 31.

Kesän suosituimmat Museokortti-kohteet top 10

Museokortti on vuoden voimassa oleva pääsylippu 350 museoon Ahvenanmaalta Inariin. Vuonna 2015 lanseerattu Museokortti on vaikuttanut myönteisesti museoiden kävijämääriin. Kortin avulla on helppo poiketa museoissa pienellä kynnyksellä.

Kesät ovat olleet Museokortti-käyntien osalta vahvaa kasvun aikaa. Museokohteet sijaitsevat lomareittien varsilla, joten museovierailuin yhdistäminen muihin lomasuunnitelmiin koetaan helpoksi. Museoissa vieraillaan usein kaksin tai isommalla porukalla, joten Museokortin omistaja tuo usein mukanaan myös uusia asiakkaita.

Museokortin hinta vuonna 2022 on 74 euroa, ja voimassa olevan kortin uusinta puolestaan 69 euroa. Voimassa olevia Museokortteja on tällä hetkellä noin 240 000, joka suurin määrä kuin koskaan aiemmin.