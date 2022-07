Naisten A-maajoukkueen päävalmentaja Anna Signeul ja Palloliitto ovat yhdessä sopineet Signeulin sopimuksen purkamisesta

Naisten pääsarja Subway Kansallinen Liiga palaa EM-tauolta täydellä kierroksella 21.7.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Jalkapallon naisten pääsarja palaa EM-tauolta täydellä kierroksella alkavana viikonloppuna. Runkosarja on pelattu elokuun loppuun mennessä, ja vähitellen asetelmat hahmottuvat Mestaruus- ja Haastajasarjoja ajatellen. Sarjaa johtava KuPS on mukana elokuussa käynnistyvissä Mestarien Liigan karsinnoissa, missä joukkueen tavoite on edetä Mestarien Liigan lohkovaiheeseen.