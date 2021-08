Naisten ja tyttöjen oikeudet on turvattava Afganistanissa

Äärijärjestö Taliban on noussut valtaan Afganistanissa. Tilanne on erittäin epävarma ja vaarallinen erityisesti Afganistanissa naisille ja tytöille sekä vähemmistöön kuuluville ihmisille. Heidän asemansa on heikentynyt entisestään. Olemme huolissamme Afganistanin ihmisoikeustilanteesta, siviilien oikeudet sekä turvallisuus on taattava.

Suomi on tehnyt paljon työtä tasa-arvon ja ihmisoikeuksien eteen ja tätä työtä tulee jatkaa. Tasa-arvo ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. ”Kansainvälisen yhteisön tulee toimia yhdessä, ihmisoikeusjärjestöjen pääsy maahan on turvattava eikä naisia tule jättää yhteiskunnan ulkopuolelle”, kommentoi Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Demarinaiset ovat mukana Naisjärjestöjen Keskusliiton laatimassa yhteiskannanotossa 18.8. ”Suomella on vastuu tukea Afganistanin naisten oikeuksien puolustajia”.





