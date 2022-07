Naisten pääsarja Subway Kansallinen Liiga palaa EM-tauolta täydellä kierroksella

Jalkapallon naisten pääsarja palaa EM-tauolta täydellä kierroksella alkavana viikonloppuna. Runkosarja on pelattu elokuun loppuun mennessä, ja vähitellen asetelmat hahmottuvat Mestaruus- ja Haastajasarjoja ajatellen. Sarjaa johtava KuPS on mukana elokuussa käynnistyvissä Mestarien Liigan karsinnoissa, missä joukkueen tavoite on edetä Mestarien Liigan lohkovaiheeseen.

Kuluva kesä on ollut naisten pelaaman huippujalkapallon esiinmarssin aikaa. EM-lopputurnauksessa Suomen ottelut ovat tavoittaneet television välityksellä lähes miljoona suomalaista, ja esiin on noussut tarve kiihdyttää vauhtia muun Euroopan mukana suomalaisessa pelaajakehityksessä. Kotimaan kentillä nähdään lukuisia potentiaalisia seuraavia maajoukkuenimiä, kuten KuPS:n Oona Siren ja Emma Peuhkurinen, HJK:n Ria Karjalainen sekä Åland Unitedin Dana Leskinen. ”Seuraavat kisapaikat rakentuvat naisten pääsarjassa Kansallisessa Liigassa”, Palloliiton kehityspäällikkö Heidi Pihlaja sanoo painottaen samalla ammattimaisten huippuympäristöjen ja kaupallisen kehityksen tärkeyttä myös kotimaan pääsarjassa. KuPS:n johdolla kohti Mestaruussarjaa Hallitseva Suomen mestari Kuopion Palloseura on ollut vahvassa vireessä myös tällä kaudella. Se on kärsinyt ainoan tappionsa paluuta pääsarjan huipulle tekevää PK-35 Vantaata vastaan. Elokuun alussa alkava Mestarien Liigan karsinta tarjoaa KuPS:lle ja sen pelaajille mahdollisuuden testata itseään eurooppalaista seurajoukkuetasoa vastaan. Vastapuolelle eurokarsinnoissa asettuu 18. elokuuta liettualainen FC Gintra. Samassa karsintalohkossa on mukana myös belgialainen huippuseura RSC Anderlecht ja puolalainen UKS SMS Lodz. KuPS lähtee eurokentille menestys mielessään, sillä jo ennestään kova joukkue vahvistuu loppukaudelle yhdysvaltalaisen Jada Talleyn myötä. Talley siirtyy Kuopioon Natalia Kuikan seurajoukkueesta Portland Thornsista. Kansallisen Liigan runkosarja jatkuu elokuun viimeiseen viikonloppuun. Lauantaina 27. elokuuta kruunataan runkosarjan voittajat.



Kuuden joukkueen Mestaruussarja ja neljän joukkueen Haastajasarja käynnistyvät 10. syyskuuta. Suomen mestari on selvillä viimeistään sarjan päätösviikonloppuna 22.–23. lokakuuta. Viikonlopun kierroksella nähdään seuraavat ottelut: La 23.7. HJK – PK-35 klo 15:00 La 23.7. FC Honka – ONS klo 16:00 La 23.7. KuPS – NJS klo 16:00 La 23.7. Åland United – HPS klo 18:00 Su 24.7. Ilves – PK-35 Vantaa klo 18:30 Lisätiedot: SUOMEN PALLOLIITTO

Heidi Pihlaja, Kehityspäällikkö

040 8432370

heidi.pihlaja@palloliitto.fi