Naisyrittäjien menestysresepti – Suomalainen Katja Presnal loi menestyksen Amerikassa ja jakaa salaisuutensa uudessa kirjassansa “Big Rich Money”

Suomessa joka kolmas nainen on harkinnut yrittäjyyttä, mutta vain joka kolmas yrittäjä on nainen. Panostamalla naisyrittäjien yritysten kasvuun tuemme kansantaloutta koronan jälkeisenä aikana.

“Meillä naisilla on suuri muutosvoima. Me voimme nyt yhdessä päättää, haluammeko, että Suomi on sellainen maa, jossa naisyrittäjät menestyvät, heidän yrityksiinä sijoitetaan ja he kasvattavat kansantalouttamme. Me jokainen voimme myös tukea asiaa omalta osaltamme ostamalla naisyrittäjien tuotteita ja tukemalla heidän toimintaansa”, Katja Presnal kertoo.

Katja Presnalin ja Candice Kilpatrick Brathwaiten Big Rich Money – Miten tehdä yrittäjän unelmista kannattavaa liiketoimintaa (Basam Books 2021) käsittelee yrittäjyyttä holistisesta kulmasta ja auttaa luomaan hyvän pohjan, jonka päälle voi rakentaa taloudellisesti menestyvän liiketoiminnan tinkimättä omasta hyvinvoinnista. Katja ja Candice ovat digitaalisen markkinoinnin pioneereja, jotka loivat kansainväliset uransa konsultoiden maailman suurimpia yrityksiä – samalla, kun he olivat molemmat kotiäiteinä.

Presnal ja Kilpatrick Brathwaite kirjoittivat Big Rich Moneyn ensin englanniksi Yhdysvaltojen markkinoille. Kirja herätti niin merkittävästi kiinnostusta suomalaisten naisyrittäjien parissa, että Katja kirjoitti Suomen markkinoille oman versionsa.

Kirjassa esitellään unelmansa toteuttaneiden suomalaisten naisyrittäjien tarinoita ja käytännön vinkkejä. Digitaalisuus luo kansainvälisiä mahdollisuuksia ja helpottaa yritysten kasvua paremmin kuin koskaan.

”Suomessa on paljon osaamista ja tuotteita, joilla on paikkansa myös ulkomaan markkinoilla. Suomalaisilla naisilla on kaikki edellytykset menestyä ja toimia esikuvina muulle maailmalle, mutta he eivät aina edes tiedä sitä itse. On aika normalisoida niin se, että naiset voivat myös perustaa kansainvälisesti menestyviä teknologiayrityksiä, kuin se, että he voivat tienata miljoonia jumppavideoilla”, Presnal toteaa.

Big Rich Money -kirjan julkistamistilaisuutta vietetään keskiviikkona 13.10. klo 17 alkaen Helsingin Akateemisessa Kirjakaupassa, tervetuloa!

Tilaisuudessa keskustelee naisyrittäjien paneeli, johon liittyvät Katja Presnalin lisäksi Hellapoliisi-ruokasivuston luoja, yrittäjä ja neljän lapsen äiti Kati Jaakonen sekä MyBnBLiven perustaja, toimitusjohtaja ja personal trainer Tiina Veijonen. Tilaisuuden juontaa yrittäjä, toimittaja Piia Koriseva.

Kirjailijoista

Katja Presnal on suomalainen seitsemän American Advertising Awards -palkinnon voittaja. Hän on ollut esillä lehdissä kuten New York Times, Forbes ja Advertising Age, ja puhunut konferensseissa ympäri maailmaa. Hänen asiakkainansa on ollut mm. Colgate ja CoverGirl. Häneltä on aiemmin ilmestynyt kirja Instagram as your Guide to the World – How, What and Who to Search and Follow on Instagram to Help You Travel the World (2013). Katja muutti takaisin Suomeen muutama vuosi sitten. Hän omistaa Skimbaco Lifestyle -blogin ja Presnal5 markkinointitoimiston.

Katja perusti Insider Societyn, naisyrittäjien kasvukiihdyttämön, yhdessä newyorkilaisen Candice Kilpatrick Brathwaiten kanssa auttamaan naisyrittäjiä menestymään. Big Rich Money: How To Turn Your Business Intentions Into A Profitable Company (Insider Society, 2021) oli ilmestymisviikollaan Amazon bestseller.

Candice Kilpatrick Brathwaite on digitaalisen markkinoinnin strategi ja toiminut konsulttina kymmenen vuoden ajan. Candice on tehnyt sisältöstrategiaa maailman tunnetuimmille luksusbrändeille kuten BMW:lle ja Möet Chandonille, sekä lupaaville startupeille. Hän on myös toiminut Yahoo News -digitaalisessa mediassa etusivun toimittajana. Hän kirjoitti kirjan PR Secrets No One Will Ever Tell You: How Influencers Can Make Money Partnering With Brands (2014) yhdessä Betsy Smithin kanssa.