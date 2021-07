Nalka Invest AB Pohjoismaisen turvallisuusratkaisuiden toimittaja CERTEGOn uudeksi omistajaksi

Jaa

Nalka Invest AB, ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö on allekirjoittanut sopimuksen ASSA ABLOYn kanssa CERTEGOn ostamisesta. Uudella omistajalla on suuret tavoitteet CERTEGOn tulevaisuuden kehittymiseen ja kasvuun.

Nalka tulee jatkamaan CERTEGOn toimintaa ja sen kehittämistä saman brändin, organisaation ja ammattilaisten voimin. Yhteistyö asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa jatkuu ennallaan.

“Uusi omistajamme näkee CERTEGOn potentiaalin, ja heillä on resurssit, osaaminen ja tahto sijoittaa meidän kasvuun ja tulevaisuuteen. Tavoitteenamme on varmistaa, että CERTEGO on jatkossakin hyvä ja ensisijainen kumppani asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme sekä työntekijöillemme”, kertoo Certego Suomen toimitusjohtaja Kaarlo Kankkunen.

Yrityskauppa edellyttää viranomaishyväksyntää. Virallisen omistajanvaihdoksen odotetaan tapahtuvan syksyn 2021 aikana.

ASSA ABLOYn virallisen lehdistötiedotteen löydät täältä.

Lisätiedot:

Kaarlo Kankkunen

toimitusjohtaja, Certego Oy

Kaarlo.Kankkunen@certego.fi

p. +358 (0) 50 328 4169