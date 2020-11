Nälkäpäivä-keräyksen lahjoituksilla autetaan Jemenissä koronakriisin synkentäessä maan tilannetta

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestettiin 24.–26.9., ja keräys jatkui verkossa lokakuun loppuun saakka. Suomalaiset lahjoittivat Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon yli 2 miljoonaa euroa.

Kotimaassa Nälkäpäivän keräystuotoilla autetaan heikoimmassa asemassa olevia poikkeusoloissa ja äkillisissä onnettomuustilanteissa. Suomen Punainen Risti torjuu koronavirusta myös kansainvälisesti ja lievittää sen vaikutuksia Euroopassa, Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa. Syyskuussa Punainen Risti avasi Jemeniin koronahoitokeskuksen.

– Koronaepidemia vaikeuttaa Jemenin erittäin vakavaa tilannetta entisestään. Maassa on meneillään maailman pahin humanitaarinen kriisi, miljoonilla ihmisillä on pulaa perustarpeista ja vain alle puolet maan terveyspalveluista on toiminnassa. Punaisen Ristin hoitokeskus mahdollistaa hoitoon pääsyn koronapotilaille. Hoitokeskuksessa tehtävä työ sekä siihen liittyvä ennalta ehkäisevä työ paikallisissa yhteisöissä on erittäin tärkeää erityisesti nyt mahdollisen koronan toisen aallon kynnyksellä. Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Tiina Saarikoski sanoo.

Koronapandemiassa kiireellistä apua tarvitsevat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset, joiden vaara sairastua on suurempi esimerkiksi tiedon puutteen, huonon hygienian ja rajoitetun terveydenhuoltoon pääsyn vuoksi. Punaisen Ristin avustustyössä autetaan sairaita pääsemään hoitoon, jaetaan terveystietoutta sekä parannetaan puhtaan veden saatavuutta, sanitaatiota ja hygieniaa. Avustustyötä tehdään yhdessä paikallisen Punaisen Ristin kanssa useassa Afrikan ja Aasian maassa.

Auttamisen halua on paljon

Tänä syksynä koronatilanne vaikeutti perinteisen lipaskeräyksen järjestämistä eikä katukerääjiä ollut yhtä paljon liikkeellä kuin tavallisesti. Lipaskeräyksen rinnalla nostettiin digikeräystä, johon osallistuminen onnistui helposti kotoa käsin.

– Haastavasta tilanteesta huolimatta ihmisillä on halua auttaa ja pääsimme upeaan tulokseen Nälkäpäivä-keräyksellä. Yli 2 miljoonan euron lahjoituspotilla pystymme auttamaan hädänalaisia ihmisiä katastrofeissa ja äkillisissä onnettomuuksissa sekä tekemään pitkäjänteistä kehitystyötä. Haluamme kiittää jokaista lahjoittajaa ja kerääjää, joiden ansiosta pystymme auttamaan heikoimmassa asemassa olevia kotimaassa ja maailmalla, sanoo Punaisen Ristin varanhankintajohtaja Sirpa Solehmainen.

