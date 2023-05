Nämä asiat ratkaisevat työnhaussa – asiantuntija listaa 3 tapaa erottua hakijoiden joukosta

Näillä aloilla riittää kesätöitä – yksi ryhmä jää edelleen rannalle 5.4.2023 11:07:04 EEST | Tiedote

Ensi kesälle on tarjolla poikkeuksellisen paljon kesätyöpaikkoja, mutta alaikäisten on edelleen vaikea saada jalka oven väliin. Katso, millä aloilla on eniten kesätöitä ja mitkä paikat houkuttelevat hakijoita.