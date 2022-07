Nämä kesätyöpaikat houkuttelivat hakijoita – edelleen ennätysmäärä paikkoja auki

Suomen suurimman työnhakupalvelun Duunitorin datan mukaan tälle kesälle on ollut tarjolla ennätysmäärä kesätyöpaikkoja. Marras–kesäkuussa julkaistiin noin 43 000 kesätyöpaikkailmoitusta, kun viime vuonna niitä oli noin 30 000 ja vuonna 2020 noin 21 000. Kesätyöpaikkoja on vielä enemmän kuin ilmoituksia, sillä yhdellä työpaikkailmoituksella voidaan hakea kymmeniä tai jopa satoja työntekijöitä.

Kesä on jo puolivälissä, mutta myös tällä hetkellä on yllättävän paljon kesätyötarjontaa. Juuri nyt Duunitorilla on noin 1 800 avointa kesätyöilmoitusta, mikä on poikkeuksellisen paljon heinäkuuksi. Kaikkiaan Duunitorilla on tällä hetkellä noin 44 000 avointa työpaikkailmoitusta.

Listasimme, mitkä kesätyöpaikat ovat houkutelleet nuoria tällä kaudella ja mistä voi vielä napata kesätyön:

Luetuimmat kesätyöilmoitukset 2022

Nämä kesätyöpaikkailmoitukset ovat keränneet tällä kesätyönhakukaudella eniten lukukertoja Duunitorilla:

Luetuimmalla ilmoituksella on lähes 40 000 lukukertaa, mikä on poikkeuksellinen määrä työpaikkailmoitukselle. Ensimmäisellä viidellä on yli 20 000 lukukertaa ja kaikilla listan ilmoituksilla yli 10 000 lukukertaa. Joidenkin ilmoitusten näkyvyyttä kasvattavat työnantajien käyttämät rekrytointimarkkinoinnin palvelut.

Työnantajista Valio, Linnanmäki, Puuilo, IKEA ja Kiilto olivat eniten lukukertoja keränneiden kesätyöllistäjän joukossa myös viime vuonna.

”Luetuimmissa kesätyöilmoituksissa korostuvat perinteiseen tapaan tunnetut, suuret ja vakaat työllistäjät, jotka tarjoavat runsaasti kesätyöpaikoja eri puolilla Suomea. Monet työnantajista, kuten IKEA, Viking line, Valio ja Linnanmäki, ovat myös nuorten kuluttajina hyvin tuntemia ja vahvoja brändejä”, kommentoi Duunitorin sisältö- ja viestintäpäällikkö Aino Salonen.

Tällaiset brändit nousivat myös Duunitorin kesätyökyselyssä nuorten toiveissa.

Kesätyökyselystä kävi ilmi, että nuorten toiveet kesätöiden suhteen ovat realistisia. Heitä kiinnostaa kesätyö muun muassa asiakaspalvelutehtävissä, kaupan alalla ja ravintola-alalla, jotka ovatkin merkittäviä kesätyöllistäjiä. Haluttuja kesätyöpaikkoja ovat esimerkiksi kahvila ja ruokakauppa. Kyselyyn vastasi lähes 2 500 kesätyönhakijaa alkuvuodesta 2022.

Näillä aloilla on eniten kesätöitä juuri nyt

Nykyään kesätyö ei välttämättä kestä koko kesää. Viime hetken kesätöitä oli kesäkuussa ja on edelleen heinäkuussa tarjolla poikkeuksellisen runsaasti. Näillä toimialoilla on tällä hetkellä eniten avoimia kesätyöilmoituksia Duunitorilla:

Asiakaspalvelu Ravintola- ja matkailuala Myynnin ja kaupan ala Terveydenhuoltoala Julkinen sektori ja järjestöt Sosiaali- ja hoiva-ala Rakennusala Kuljetus, logistiikka ja liikenne Siivous, puhtaanapito ja jätehuolto Teollisuus ja teknologia

Ravintoloiden työvoimapula näkyy viime hetken kesätöiden määrässä: viidesosa tämän hetken avoimista kesätyöilmoituksista on ravintola- ja matkailualalla.

Näillä alueilla on eniten avoimia kesätöitä juuri nyt

Näissä maakunnissa on tällä hetkellä eniten avoimia kesätyöilmoituksia Duunitorilla:

Uusimaa Varsinais-Suomi Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lappi Keski-Suomi Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta

Näillä paikkakunnilla on tällä hetkellä eniten avoimia kesätyöilmoituksia Duunitorilla:

Helsinki Turku Tampere Espoo Vantaa Oulu Seinäjoki Jyväskylä Kuopio Lahti

Eniten kesätyötarjontaa, myös viime hetken paikoissa, on suurissa kaupungeissa ja väkirikkaimmissa maakunnissa. Lapissa on kuitenkin ravintola- ja matkailualan vuoksi asukasmäärään nähden runsaasti kesätöitä.

Työvoimapulasta huolimatta moni nuori jää rannalle

Kesätyöilmoitukset keräävät perinteisesti erittäin suuren yleisön.

”Vaikka tietyillä aloilla ja alueilla on jopa pulaa kesätyöntekijöistä, isossa kuvassa hakijoita on valtavasti enemmän kuin avoimia kesätyöpaikkoja. Todella moni nuori jää siis rannalle kesätyönhaussa. Erityisesti alaikäisten ja kokemattomien on vaikeaa päästä töihin. Työn saaminen edellyttää työkokemusta, mutta miten sitä saa, jos kukaan ei anna ensimmäistä mahdollisuutta?” Salonen kysyy.

”Toisaalta monilla aloilla työnantajat myös näkevät hienosti nuorten potentiaalin ja ymmärtävät, että kunnon perehdytyksen avulla kokemattomasta vasta-alkajasta voi saada loistavan työntekijän. Esimerkiksi työvoimapulasta kärsivän ravintola-alan kesätyöilmoituksissa korostetaan usein, että kokemusta ei tarvitse ja työn oppii tekemällä.”

Hakijaa Salonen neuvoo tuomaan motivaatiota esille sekä räätälöimään työhakemuksen ja CV:n juuri kyseiseen työpaikkaan.

”Asenne ratkaisee usein työnhaussa. Etenkin jos vielä ei ole paljoa kokemusta, kannattaa tuoda esille omaa innostusta juuri kyseistä työpaikkaa kohtaan sekä halua ja kykyä oppia.”

Kaipaatko lisätietoa?

Tarvitsetko asiantuntijan haastatteluun tai tietoa työmarkkinoista? Ole yhteydessä! Tutustu myös Duunitorin kaikille avoimeen työmarkkinapalveluun, joka kertoo avoimien työpaikkojen kysynnästä ja tarjonnasta eri aloilla, kesätöissä ja yleisesti.