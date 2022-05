Nammo Vihtavuoren ruutitehdas täyttää 100 vuotta – Valtion Ruutitehtaasta globaaliksi ruutiteollisuuden toimijaksi

Suomen ainoa ruutitehdas Laukaan Vihtavuoressa on ollut perustamisestaan asti maamme huoltovarmuuden ja materiaalisen turvallisuuden takaaja. Tehdas oli pitkään valtion enemmistöomistuksessa, ja esimerkiksi 1970–1990-luvuilla osa Kemiraa.

Suomalainen menestystarina

Tuotteiden huippulaatu tunnetaan kansainvälisesti niin puolustusteollisuudessa kuin urheiluampujien ja metsästäjien parissa. Huippulaadun taustalla on vuosikymmenten tuotekehitystyö ja valmistusprosessien kehittäminen. Laadullista kehitystä on palvellut myös merkittävän asiakkaan, Puolustusvoimien, käyttämien ruutituotteiden tiukat laatuvaatimukset.

Nykyään tehtaan tuotevalikoima on toimialan laajin ja soveltuu useisiin tuotteisiin pienoiskiväärin patruunoista tykistön panoksiin. Tehtaalla valmistetaan ruuteja sotilas- ja siviilikäyttöön sekä puolivalmisteita ampumatarviketeollisuudelle.

Vihtavuori on laadukkaalla tuotannollaan puolustusteollisuuden globaali toimija, sillä yli 80 prosenttia tehtaan vuosituotannosta menee vientiin. Tehtaan päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa. Asiakkaat ovat puolustusteollisuuden toimijoita, kuten ampumatarvikevalmistajia ja patruunoiden jälleenlataajat.

Patruunoiden jälleenlataajille Vihtavuoren laatu näkyy ennen kaikkea ruudin tasalaatuisuudessa. Ruuti käyttäytyy samalla tavalla erästä toiseen, eikä latausarvoja tarvitse siksi säätää. Tasalaatuisuus varmistetaan valmistusprosessin tiukoilla laatuvaatimuksilla.

Osa vahvaa Nammo-konsernia

Vihtavuoren tehtaan historiasta löytyy 2000-luvultakin dramaattisia käänteitä. Vuonna 2013 uhkana oli kuuden tappiollisen vuoden jälkeen maksukyvyttömyys ja konkurssi, mutta tehtaan toiminnan jatkumisen pelasti yrityskaupalla Norjassa pääkonttoriaan pitävä puolustusvälinekonserni Nammo. Konsernin omistavat yhtä suurilla osuuksilla Norjan valtio ja Patria Oyj. Nammon Vihtavuori on viime vuosina investoinut tehtaaseensa yli 30 miljoonaa euroa. Investointien avulla tehdas on astunut 2020-luvulle prosessejaan tehostamalla. Tehdas on hionut toimintatapojaan ja pystynyt nopeuttamaan tuotekehitystään sekä kasvattanut tuotantoaan erityisesti pienkaliiperiruudeissa, joiden kysyntä on ollut kasvussa korona-aikana.

Vihtavuorella on tehty myös mittavia ympäristöinvestointeja, kuten parannettu hukkalämmön käyttöönottoa ja energiatehokkuutta sekä pienennetty vedenkäyttöä. Kaksi tehtaan jäähdytysvesipiireistä siirrettiin suljettuun kiertoon vuosina 2016–2020, joten tehdas käyttää nyt 50 prosenttia aiempaa vähemmän vettä, joka otetaan paikallisesta Siikajärvestä.

Tehtaan liikevaihto on noin 25 miljoonaa euroa. Tehtaalla on noin 120 työntekijää, joten se on merkittävä paikallinen työnantaja.



Lisätietoja: Toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä, Nammo Vihtavuori Oy, p. 040 866 9145, ilkka.heikkila@nammo.com